HBO Max’in Gossip Girl dizisinden yeni fotoğraflar

2007-2012 yılları arasında yayınlanan Gossip Girl dizisi, Manhattan’da lüks yaşamlar süren bir grup gencin hikâyesini mercek altına alıyordu. Özellikle ilk sezonlarında geniş izleyici kitlesine ulaşan Gossip Girl, 2000’lerin dikkat çekici gençlik dizilerinden biri olarak akıllarda yer ederken; başrollerinde yer alan Blake Lively, Leighton Meester, Chace Crawford, Penn Badgley ve Ed Westwick‘in de yıldızını parlatarak sonraki yıllarda dikkat çekici projelerde yer almalarının önünü açtı.

Özellikle Blake Lively ve Penn Badgley, Gossip Girl’ün ardından oldukça başarılı kariyerlere sahip oldu.



Bir dönemin en çok konuşulan gençlik dizilerinden olan Gossip Girl ekranlara veda etmiş olsa da, yıllar sonra HBO Max tarafından hazırlanan yeni Gossip Girl dizisi izleyicileri bir kez Manhattan’ın şaşaalı dünyasına döndürecek.

YENİ KADRODA KİMLER VAR?

Yeni versiyonun başrollerinde; geçtiğimiz yıl Doctor Sleep ile sinemaseverlerin karşısına çıkan Emily Alyn Lind, Chilling Adventures of Sabrina’da küçük bir rolde izleyici karşısına çıkan Whitney Park, Pretty Little Liars: The Perfectionists ve Spinning Out gibi dizilerde rol alan Eli Brown, Lethal Weapon dizisiyle tanınan Johnathan Fernandez ve Broadway’de rol aldığı yapımlarla dikkat çeken Jason Gotay yer alacak.