Hediyelik eşyada yeni dönem! İçine bebek dişi ve bebek saçı koyuyor

Samsun'da hediyelik eşya üreten 62 yaşındaki Temel Samangül, 30 yılı aşkındır bu iş ile geçimini sağlıyor. Yabancılar Çarşısı esnafından Samangül, son dönemde kolyelerde yeni bir trend başladığını dile getirdi. Samangül, pirinç tanesi bulunan cam tüplü kolyelerin eskisi gibi rağbet görmediğini, vatandaşların şu anda daha çok fotoğraf, bebek dişi ve saç kullanılarak yapılan kolyelere ilgi gösterdiğini dile getirdi.

"BEBEK DİŞİ VE SAÇI VAR"

İçerisinde fotoğraf, bebek dişi ve bebek saçı bulunan tüplü kolyelerin daha çok tutulduğuna dikkat çeken Samangül, "Pirinç tanesine isim yazıp kolye yapıyorduk. Şimdi bir sınıf atlaması yaptık. Kolye tüpünün içerisine fotoğraf da yerleştiriyoruz. Tüpün içerisine fotoğraf, isimli pirinç tanesi ve çiçek koyuyoruz. Bunun yanı sıra vatandaşlar artık çocuk süt dişlerine de isim, doğum tarihi yazdırıp, kolye yaptırıyorlar. İlk bebek saçından da kolye yaptıranlar oluyor.

Böyle orijinal şeyleri de kolye ve anahtarlık haline getirip, satıyoruz. Bu tarz hediyelikler, büyüdükleri zaman da çocuklara hatıra oluyor. Bu kolyeleri 3-4 santimlik tüplerin içerisine yapıyoruz. Fiyatlar da çok komik seviyede. Sadece pirince isim yazılarak yapılan kolye 45 TL. İçerisinde fotoğraf baskılı, pirinçli kolyeler ise 125 TL'den satılıyor. Fiyatları, herkes alabilsin diye ucuz tutuyoruz. İşlerimiz de gayet iyi gidiyor" dedi.

Hediyelik kolyelerin bebek dişli, saçlı ve pirinç taneli olanlarının adeti 45 TL'den, fotoğraf yer alanlar ise 125 TL'den alıcı buluyor.

Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır