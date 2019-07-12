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Heidi Klum 16 yaş küçük sevgilisiyle gizlice evlendi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.07.2019 10:10 | Son Güncelleme

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Heidi Klum; büyük bir düğün istediğini her fırsatta dile getiriyor. Herkes Klum'dan düğün beklerken güzel modelin sessiz sedasız evlendiği ortaya çıktı.

Heidi Klum 16 yaş küçük sevgilisiyle gizlice evlendi!

Dört çocuk annesi 45 yaşındaki top model Heidi Klum ile 29 yaşındaki nişanlısı Tom Kaulitz'in bu yılın şubat ayında evlendiği ortaya çıktı.

Tmz.com adlı internet sitesi, çiftin bu yılın şubat ayında evlendiğini ve bu konuyla ilgili belgelere ulaştığını duyurdu.

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Bu belgelere göre Heidi Klum ile Tokio Hotel adlı müzik grubunun gitaristi, solisti ve şarkı sözü yazarı olan Tom Kaulitz, beş ay önce birbirlerine "evet" dedi.

Klum, Kaulitz ile nişanlandığını Instagram hesabından duyurmuştu. Büyük bir düğün istediklerini söyleyen çift, sonradan fikir değiştirerek sessiz sedasız evlendi.


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