Heidi Klum da uyguladı! Uzmanlar parazit temizliği trendine karşı uyardı: "Ölümcül olabilir"

Doktorlar, insanların vücutlarından parazitleri ve kurtları 'atmak' amacıyla bitkisel karışımlar içtiği tuhaf bir sağlıklı yaşam trendine karşı uyardı ve bunun tehlikeli hatta ölümcül olabileceğini söyledi. TikTok ve Instagram'da yayılan viral bir detoks çılgınlığı olan sözde parazit temizliği, şişkinliği azaltabileceğini ve bağırsakları gizli 'işgalcilerden' arındırabileceğini iddia eden çok sayıda etkili kişi ve sağlık blog yazarı tarafından destekleniyor.

ÜNLÜ MODEL DE DENEDİ

Süpermodel Heidi Klum da bu akıma katıldı ve internette gördüğü dramatik videoların ardından ilk kez tartışmalı temizliği denediğini açıkladı. The Wall Street Journal'a verdiği demeçte, "Bunu yılda bir kez yapmanız gerektiğini duydum ve ben hiç [detoks] yapmadım. Bu yüzden kendimi gerçekten geride kalmış gibi hissediyorum. Ne çıkacağını bilmiyorum." dedi.

ORGAN HASARINA NEDEN OLABİLİR

Ancak uzmanlar bu eğilimin tehlikeli ve gereksiz olduğunu belirterek, bunun sözde ölümcül olabileceğini söylüyor. 10 yaşın altındaki çocukların neredeyse yarısı ve birçok yetişkin farkında olmadan kıl kurdu taşıyor. Ancak doktorlar, bu durumun güvenli ve onaylı ilaçlarla kolayca tedavi edilebileceğini vurguluyor.

Buna karşılık, bu ev yapımı detokslarda kullanılan sözde bitkisel ilaçların bazıları (pelin otu ve karanfil yağı gibi) yüksek dozlarda toksik olabilir ve nöbetlere, bilinç kaybına veya organ hasarına neden olabilir. Bu trendi körükleyen en çok konuşulan ürünlerden biri de kendini 'solucan kraliçesi' olarak tanımlayan Kim Rogers'ın yarattığı sıvı takviye ParaFy. Rogers'ın parazit temizliğini belgelediği videolar sosyal medyada viral oldu.

RogerHoods Apothecary markasıyla satılan bitkisel ürünlerin, 'istenmeyen parazitleri, kurtları, kandida, ağır metalleri ve toksinleri detoksifiye ederken aynı zamanda refahı da desteklediği' iddia ediliyor. 30 günlük bir 'arınma' kitinin fiyatı yaklaşık 74 sterlin, ancak Amazon'da yarı fiyatından daha ucuz versiyonları da bulunabiliyor. Bu ürünler ve yöntemler İngiltere'nin düzenleyici kurumu İlaç ve Sağlık Düzenleme Ajansı veya ABD'de tıbbi ürünlerin güvenliğini düzenleyen Gıda ve İlaç Dairesi tarafından doğrulanmadı. Ulster Üniversitesi'nden mikrobiyolog Profesör James Dooley, Daily Mail'e yaptığı açıklamada, "Bu akımın savunucuları tarafından ortaya atılan iddiaların hiçbirini destekleyecek sağlam bir bilimsel kanıt yok" dedi. "Bu bağlamda bağırsaklardan belirli organizma gruplarını ortadan kaldıran herhangi bir takviyenin faydalı olduğu gerçekten gösterilmiş değil" diye ekledi.