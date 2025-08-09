Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Heidi Klum da uyguladı! Uzmanlar parazit temizliği trendine karşı uyardı: "Ölümcül olabilir"

TikTok ve Instagram'da yayılan viral bir detoks çılgınlığı olan sözde parazit temizliğine karşı uzmanlar uyarıda bulundu. Süpermodel Heidi Klum da bu kürü denediğini söyledi. Doktorlar, ölümcül olabileceğine dair açıklamalar yapıyor.

Heidi Klum da uyguladı! Uzmanlar parazit temizliği trendine karşı uyardı: "Ölümcül olabilir"

Doktorlar, insanların vücutlarından parazitleri ve kurtları 'atmak' amacıyla bitkisel karışımlar içtiği tuhaf bir sağlıklı yaşam trendine karşı uyardı ve bunun tehlikeli hatta ölümcül olabileceğini söyledi. TikTok ve Instagram'da yayılan viral bir detoks çılgınlığı olan sözde parazit temizliği, şişkinliği azaltabileceğini ve bağırsakları gizli 'işgalcilerden' arındırabileceğini iddia eden çok sayıda etkili kişi ve sağlık blog yazarı tarafından destekleniyor.

Heidi Klum da uyguladı! Uzmanlar parazit temizliği trendine karşı uyardı: "Ölümcül olabilir" 1

ÜNLÜ MODEL DE DENEDİ

Süpermodel Heidi Klum da bu akıma katıldı ve internette gördüğü dramatik videoların ardından ilk kez tartışmalı temizliği denediğini açıkladı. The Wall Street Journal'a verdiği demeçte, "Bunu yılda bir kez yapmanız gerektiğini duydum ve ben hiç [detoks] yapmadım. Bu yüzden kendimi gerçekten geride kalmış gibi hissediyorum. Ne çıkacağını bilmiyorum." dedi.

Heidi Klum da uyguladı! Uzmanlar parazit temizliği trendine karşı uyardı: "Ölümcül olabilir" 2

ORGAN HASARINA NEDEN OLABİLİR

Ancak uzmanlar bu eğilimin tehlikeli ve gereksiz olduğunu belirterek, bunun sözde ölümcül olabileceğini söylüyor. 10 yaşın altındaki çocukların neredeyse yarısı ve birçok yetişkin farkında olmadan kıl kurdu taşıyor. Ancak doktorlar, bu durumun güvenli ve onaylı ilaçlarla kolayca tedavi edilebileceğini vurguluyor.

Heidi Klum da uyguladı! Uzmanlar parazit temizliği trendine karşı uyardı: "Ölümcül olabilir" 3

Buna karşılık, bu ev yapımı detokslarda kullanılan sözde bitkisel ilaçların bazıları (pelin otu ve karanfil yağı gibi) yüksek dozlarda toksik olabilir ve nöbetlere, bilinç kaybına veya organ hasarına neden olabilir. Bu trendi körükleyen en çok konuşulan ürünlerden biri de kendini 'solucan kraliçesi' olarak tanımlayan Kim Rogers'ın yarattığı sıvı takviye ParaFy. Rogers'ın parazit temizliğini belgelediği videolar sosyal medyada viral oldu.

Heidi Klum da uyguladı! Uzmanlar parazit temizliği trendine karşı uyardı: "Ölümcül olabilir" 4

RogerHoods Apothecary markasıyla satılan bitkisel ürünlerin, 'istenmeyen parazitleri, kurtları, kandida, ağır metalleri ve toksinleri detoksifiye ederken aynı zamanda refahı da desteklediği' iddia ediliyor. 30 günlük bir 'arınma' kitinin fiyatı yaklaşık 74 sterlin, ancak Amazon'da yarı fiyatından daha ucuz versiyonları da bulunabiliyor. Bu ürünler ve yöntemler İngiltere'nin düzenleyici kurumu İlaç ve Sağlık Düzenleme Ajansı veya ABD'de tıbbi ürünlerin güvenliğini düzenleyen Gıda ve İlaç Dairesi tarafından doğrulanmadı. Ulster Üniversitesi'nden mikrobiyolog Profesör James Dooley, Daily Mail'e yaptığı açıklamada, "Bu akımın savunucuları tarafından ortaya atılan iddiaların hiçbirini destekleyecek sağlam bir bilimsel kanıt yok" dedi. "Bu bağlamda bağırsaklardan belirli organizma gruplarını ortadan kaldıran herhangi bir takviyenin faydalı olduğu gerçekten gösterilmiş değil" diye ekledi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Utanç verici görüntü! Yangından kurtarılan koyunlar siteye alınmadıUtanç verici görüntü! Yangından kurtarılan koyunlar siteye alınmadı
Dünyanın en büyüğü keşfedil! Uyuyan cinsinden...Dünyanın en büyüğü keşfedil! Uyuyan cinsinden...

Anahtar Kelimeler:
Heidi Klum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Zammı duyup şikayet edeni tehdit ediyorlar!

Zammı duyup şikayet edeni tehdit ediyorlar!

Rdıvan Dilmen'den sitem! "Süper Lig'e el atılması gerekiyor’’

Rdıvan Dilmen'den sitem! "Süper Lig'e el atılması gerekiyor’’

Heidi Klum da uyguladı! Uzmanlar o temizlik trendine karşı uyardı

Heidi Klum da uyguladı! Uzmanlar o temizlik trendine karşı uyardı

Dünyanın en büyüğü keşfedil! Uyuyan cinsinden...

Dünyanın en büyüğü keşfedil! Uyuyan cinsinden...

Daha önce böylesi görülmedi! Hamile kaldı, tanınmayacak hale geldi!

Daha önce böylesi görülmedi! Hamile kaldı, tanınmayacak hale geldi!

Simpsonlar, Trump'ın ölüm tarihini açıkladı! Çok az kaldı

Simpsonlar, Trump'ın ölüm tarihini açıkladı! Çok az kaldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.