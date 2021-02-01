Heidi Klum genç kocasıyla aşka geldi

2019 yılında 'Tokio Hotel' grubunun gitaristi Tom Kaulitz ile nikah masasına oturan ünlü model Heidi Klum, eşi ile aşk pozlarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz gün köpeklerini gezintiye çıkaran çift, romantik anlar yaşadı. Klum ile Kaulitz birbirlerini öpücüklere boğdu.

Alman model, o anları kalp emojisi koyarak Instagram hesabından yayınladı.

Heidi Klum'un paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

"ÇOCUKLARIM POZLARIMI CÜRETKAR BULUYOR"

Bir döneme damgasını vuran Heidi Klum, geçtiğimiz günlerde çocuklarının Instagram'dan paylaştığı bazı pozlarını çok cüretkar bulduklarını ve kendisini bu konuyla ilgili uyardıklarını söylemişti.

