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Heidi Klum izinden giden model kızını paylaştı! "Çok güzel"

27.02.2023 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü Alman model Heidi Klum, kendi gibi model olan kızı Leni'yi sosyal medyadan paylaştı. Annesinin izinde olan genç model annesi kadar da cesur.

Heidi Klum izinden giden model kızını paylaştı! "Çok güzel"

Ünlü model ve sunucu Heidi Klum, 18 yaşındaki kızı Leni Klum ile birlikte sık sık pozlarını paylaşıyor.

49 yaşındaki Alman model, kendisiyle aynı mesleği seçen kızıyla iç çamaşırı markası Intimissimi’nin yeni sonbahar/kış 2022 kampanyasında da yer almıştı.

Cesur pozlarıyla dikkat çeken modelin kızı da annesinin izinde. Markalardan büyük teklifler alan kızını paylaşan Heidi Kluma'a "Kızın da senin kadar güzel" yorumları yağdı.

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Leni'nin biyolojik babası Heidi'nin eski sevgilisi Flavio Briatore. Ancak şarkıcı Seal, 2005 yılında Heidi Klum ile evlendikten sonra, 2009 yılında Leni'yi yasal olarak evlat edindi.

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Heidi Klum Model yaşında

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