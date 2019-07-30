Heidi Klum kalça kısmını yırttığı eteğiyle dans etti

Şimdilerde sürpriz evliliği yüzünden gerçekleştiremediği düğünü için hazırlıklar yapan Heidi Klum, sosyal medya hesabından bu süreçle ilgili paylaşımda bulunmuştu.

Üstsüz güneşlenirken çektiği bir selfieyi takipçilerine ulaştıran ve yanında da düğün hazırlıklarıyla ilgili bir listenin görüntüsünü paylaşan 46 yaşındaki Klum, instagram hesabından yaptığı son paylaşımla ‘Düğün hazırlıkları Heidi’yi delirtti’ şeklinde yorumlar almasına neden oldu.

YIRTIK ETEK DANSI!

Üzerindeki eteğin kalça kısmı yırtılan Heidi Klum o anların videsonu hesabından paylaştı ve bu durumu gizlemek yerine sergilediği bir dansla çok daha fazla ortaya çıkarmayı tercih etti. Heidi’nin ‘yırtık etek’ dansı saatler içerisinde 2 milyona yakın izlenme oranına ulaştı.



