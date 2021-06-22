Heidi Klum plajda kendinden geçti! Enerjisiyle beğeni topladı

Victoria's Secret modeli olarak genç yaşında ün kazanan Heidi Klum, 2019'da evlendiği müzisyen kocası Kaulitz ile birlikte bir süredir tatilde. Model, sosyal medya hesabından da tatilde çekilen pozlarını sık sık paylaşıyor.

Yeni haftanın ilk günü de kaldığı evin önünde dans ettiği videolarını paylaştı. Klum'un dans figürleri ise yarı yaşındakileri bile kıskandırdı.

Klum'un formda olması ve kıvrak dansı da dikkat çekti. Dans videosunda gri bir şort ve mavi- beyaz bikini üstü giyen Klum, görüntüsünü de üzerinde gülümseyen bir surat bulunan bir beyzbol şapkasıyla tamamladı.

Klum'un dans videosundaki neşeli hallerine ve bu küçük gösterisine hayranlarından beğeni yağdı.

YORUMA KAPALI

Heidi Klum ile 31 yaşındaki eşi Tom Kaulitz, çıktıkları tatilde sık sık romantik anlar da yaşıyor. Çift, geçen hafta da bir deniz kıyısında güneşe karşı öpüşürken çekilen bir fotoğraflarını paylaşmıştı. Klum, Instagram sayfasına çok sayıda beğeni gelse de paylaşımlarını yoruma kapattı.



