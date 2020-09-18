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Heidi Klum'un evinde şoke eden anlar! 'İsa Peygamber sizi...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 09:50 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü model Heidi Klum, geçtiğimiz hafta sonu beklenmedik anlar yaşadı. Evlerine gelen kimliği belirsiz şahıs, kapıdaki görevlilere "İsa Peygamber sizi ziyaret etmemi istedi" dedi. Klum ve ailesini şaşırtan olaya daha sonra Los Angeles polisi el koydu.

Heidi Klum'un evinde şoke eden anlar! 'İsa Peygamber sizi...'

Dört çocuk annesi Klum'un Los Angeles Bel Air'deki milyon dolarlık malikanesinin kapısı tuhaf bir adam tarafından çalındı. Klum ve ailesini şaşırtan olaya daha sonra Los Angeles polisi el koydu. Klum'un genç eşi Tom Kaulitz ve çocuklarıyla yaşadığı malikanenin ön kapısı, geçen hafta sonu kimliği henüz açıklanmayan bir adam tarafından çalındı.

Kapıyı çalan adam, Klum'un evinde çalışan ve kapıyı açan görevlilere "İsa Peygamber sizi ziyaret etmemi istedi" dedi.

O sırada Heidi Klum malikanesindeydi fakat TMZ adlı sitenin haberine göre; kapıya kendisi bakmadı. Hemen polise haber verildi, memurlar olay yerine ulaştığında; şüpheli Klum'un evinin önünden ayrılmıştı. Polis adamı, malikanenin yakınlarındaki yolda buldu.

Heidi Klum'un evine beklenmedik bir ziyarette bulunmaya çalışan kişinin psikolojik sorunları olduğu belirtildi.

Olaydan sonra basına yansıyan haberlere göre Klum'un kapısını çalan kişi aslında ünlü modelin evine gittiğini bilmiyordu. Polisin ifadesini aldığı şüpheli, o sırada kafasının karışık olduğunu söyledi.

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