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  4. Heidi Klum ve kızından iç çamaşırı tanıtımı! Anne-kız çok iddialı

Heidi Klum ve kızından iç çamaşırı tanıtımı! Anne-kız çok iddialı

23.11.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce 18 yaşındaki kızı ile beraber yarı çıplak poz verdiği için ağır eleştiriler alan 49 yaşındaki Heidi Klum, kızı Leni ile iç çamaşırlı objektif karşısına geçti. Heidi, kırmızı iç çamaşırı giyerken, Leni ise kısa gecelik ile poz verdi. 49 yaşındaki modelin kızından daha cesur olması dikkatlerden kaçmadı.

Heidi Klum ve kızından iç çamaşırı tanıtımı! Anne-kız çok iddialı

Dünyaca ünlü model Heidi Klum, kızı Leni ile ünlü iç çamaşırı markasının yeni koleksiyonu için objektif karşısına geçti. Kızıyla birbirinden iddialı poz veren Klum ve kızı eleştirilerin hedefi oldu.

"ANNEM İLHAM KAYNAĞIM"

Califronia'dan üniversite okumak için New York'a taşınan 18 yaşındaki Leni, annesi ile iç çamaşırı pozları verdiği için yapılan eleştiriler karşısında şunları söyledi; "Annemle poz verdiğim için gelen eleştirileri ciddiye almıyorum. Çekimler sırasında annemle çok güzel vakit geçirdim benim için önemli olan o. Annem sürekli benim için bir ilham kaynağı. Böyle bir anneye sahip olduğum için çok mutluyum."

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KOMEDYENE SERT ÇIKTI

Genç model, "Annesi ile çektiği fotoğrafı uygunsuz gören ve eleştiren Amerikalı komedyen ve radyo ve televizyon kişiliği olan Howard Stern için de, "Hem annemle çektiğim fotoğraflara uygunsuzdiyorsun hem de fotoğraflara bakıyorsun" sözleriyle cevap verdi.

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