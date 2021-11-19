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Heidi Klum yine kocasına soyundu!

19.11.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şu sıralar genç eşi Tom Kaulitz ile beraber Yunanistan'da olan Heidi Klum yine şaşırtmadı. Sık sık kocasına üstsüz pozlar veren Klum yeni paylaşımlar yaptı.

Heidi Klum yine kocasına soyundu!

Dünyaca ünlü manken Heidi Klum yaptıklarıyla olay olmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan manken özel hayatına dair paylaşımlarının yanında profesyonel çekimlerini de Instagram hesabında paylaşmaktan çekinmiyor.

Yaşına rağmen fiziği ve güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Heidi Klum şu sıralar Yunanistan'da genç kocasıyla tatil yapıyor.

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Kocasına sık sık soyunan ve verdiği pozları da paylaşmaktan çekinmeyen ünlü model yeni paylaşımlar yaptı.

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Cam kenarında iç çamaşırıyla duran Klum eşi Tom Kaulitz'e öpücük attığı anlarda çekilen karelerini hayranlarının beğenisine sundu.

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Heidi Klum
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