Heidi Klum yine kocasına soyundu!

Dünyaca ünlü manken Heidi Klum yaptıklarıyla olay olmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan manken özel hayatına dair paylaşımlarının yanında profesyonel çekimlerini de Instagram hesabında paylaşmaktan çekinmiyor.

Yaşına rağmen fiziği ve güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Heidi Klum şu sıralar Yunanistan'da genç kocasıyla tatil yapıyor.

Kocasına sık sık soyunan ve verdiği pozları da paylaşmaktan çekinmeyen ünlü model yeni paylaşımlar yaptı.

Cam kenarında iç çamaşırıyla duran Klum eşi Tom Kaulitz'e öpücük attığı anlarda çekilen karelerini hayranlarının beğenisine sundu.



