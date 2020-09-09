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Hekimoğlu 16. son bölümde Defne Samyeli sürprizi! Hekimoğlu 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

DİZİ HABERLERİ  | 09.09.2020 02:31 | Son Güncelleme

Kanal D'nin sevilen dizisi Hekimoğlu 16. son bölümüyle ekrana geldi. Timuçin Esen'in Doktor Ateş Hekimoğlu rolünü canlandırdığı dizinin son bölümüne Defne Samyeli konuk oldu. Hekimoğlu'nun hayalinde çiftçi olan Defne Samyeli'ni yılan sokunca yardımına Hekimoğlu koştu. Hekimoğlu dizisinin 17. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde Ateş, Selin'in eşiyle tanışıyor ve olanlar oluyor.

Hekimoğlu dizisinin 16. bölümü 8 Eylül Salı akşamı ekrana geldi. Başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın yer aldığı Hekimoğlu, 16. son bölümünde, ünlü oyuncu ve şarkıcı spikeri Defne Samyeli de sürpriz bir sahneyle konuk olarak yer aldı.

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Dizide Hekimoğlu'nun hayalinde, yılan tarafından sokulan Defne Samyeli hastaneye geldi ve Doktor Ateş Hekimoğlu'na muayene oldu.

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HEKİMOĞLU 17. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hekimoğlu'nun 15 Eylül Salı akşamı ekrana gelece olan 17. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Ateş, Selin'in eşiyle tanışıyor ve olanlar oluyor. Selin'i geri kazanmak için eşini tedavi etmeye karar veren Ateş, aslında eski eşi Selin'e olan ilgisini farkediyor. Öte yandan Metin'in hiç bir tedaviye cevap vermiyor oluşu Selin'i derinden etkiliyor. Teselliyi ise yine Ateş'te buluyor.

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'de Kanal D'de!

HEKİMOĞLU SON BÖLÜM ÖZETİ

Hekimoğlu'nun 8 Eylül Salı yayınlanan 16. bölümünde Hekimoğlu’nun geçmişi gün yüzüne çıkıyor. Ateş'in geçmişine dair tüm bilinmeyenler gün yüzüne çıktığında ise işin rengi değişiyor.

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Hekimoğlu bir kadının sesiyle irkilir. “Ateş!” Yıllardır görmediği, konuşmadığı ama vaktiyle çok değer verdiği biridir bu kadın… Onca zaman sonra tekrar karşısına çıkması da elbette sebepsiz değildir. Hekimoğlu’ndan öyle bir şey ister ki bir anda her şey durur. Sadece Hekimoğlu değil onu tanıyan herkes bu istekten tedirginlik duyacaktır. Peki, Hekimoğlu geçmişinden gelen bu kadını geri çevirebilecek midir?

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Diğer yandan İpek hastanede yana yakıla Hekimoğlu’nu aramaktadır. Acil olarak üniversitede derse girmesini ister. Hekimoğlu bir anlaşma yapmadan tabii ki bunu kabul etmeyecektir. Bu ders hem öğrenciler için hem Hekimoğlu için benzersiz bir deneyim olur. Hekimoğlu ders boyunca geçmişini sorgulayacak ve kendisiyle ilgili birçok soru işaretini gün yüzüne çıkartacaktır.

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Hekimoğlu’nun geçmişinden gelen kadın kim? Hekimoğlu’nun tekrar karşısına çıkma sebebi ne? İpek ve Hekimoğlu nasıl bir anlaşma yapacaklar? Hekimoğlu kendini sorgularken neleri gün yüzüne çıkartacak?

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