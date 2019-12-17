Hekimoğlu dizisi 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ateş Hekimoğlu gece terörü atakları yaşayan genci tedavi ediyor!

Başrollerini Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın paylaştığı Kanal D'nin yeni hastane dizisi Hekimoğlu, ekrana gelen ilk bölümüyle beğeni topladı. Dizi Twitter'da ise Salı akşamı en fazla konuşulan konular arasında yer aldı. Dizide özellikle Timuçin Esen ve Okan Yalabık'ın oyunculukları övgü aldı. İşte sosyal medyadaki Hekimoğlu dizisiyle ilgili paylaşımlardan bazıları:

Hastanın sosyal hayatını da kontrol eden ekibi şaşırtacak bir gelişme yaşanır. Herkes korku içinde kalır!

Dr. Ateş Hekimoğlu'nun karşısına bu kez 16 yaşında, gece terörü atakları yaşayan genç bir hasta getirilir. Hastalığın sebebini bulmaya çalışan Hekimoğlu farkını ortaya koyarak değişik etmenler üzerine odaklanır. Genç yaşta aniden bu atakları yaşamaya başlayan hastanın travmasının olabileceğini düşünür. Hedefinde ilk önce ailesi vardır. Ailenin tepkisi Hekimoğlu'nu şaşırtmaz.

HEKİMOĞLU NEREDE ÇEKİLİYOR?

Hekimoğlu dizisi, Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çekiliyor. Hekimoğlu dizisi ile Üniversitenin yaptığı bir sözleşme ile fakültenin bazı bölümleri, derslerin de olmadığı dönemlerde dizi çekimleri için kullanılıyor.



Bir Red Arrow Studios şirketi olan Karga Seven Pictures Türkiye’den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan’ın yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Hülya Gezer oturuyor.

HEKİMOĞLU 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbul Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin en şahsına münhasır doktoru Ateş Hekimoğlu gerek kişiliği gerekse hastalıkları ele alış biçimiyle bilinen doktor tanımından çok farklıdır. Enfeksiyon hastalıkları ve nefroloji konusunda başarılarıyla ülke çapında nam salmıştır.

Hekimoğlu, hastanede kendi yöntemleriyle çalışmaya devam ederken; yakın arkadaşı Orhan’ın getirdiği vaka dikkatini çeker. Hekimoğlu, bu vakaya da çözülmeyi bekleyen bir bulmaca gibi yaklaşır. Bilinen hiçbir rahatsızlığı bulunmayan genç öğretmen Mine, açıklanamaz bir şekilde nöbet geçirerek hastaneye kaldırılmıştır ve durumu her an daha da kötüye gitmektedir. Hekimoğlu kimsenin teşhis koyamadığı Mine’nin dosyasını alır ve 3 kişilik uzman doktor ekibiyle birlikte hastalığın izini sürmeye başlar. Üçü de güçlü karakterlerden oluşan ekibi de onun önderliğinde bir nevi olay yeri inceleme ekibi gibi yol alır. Hekimoğlu hem hastane içinde hem de hastane dışında karşısına çıkan bütün ipuçlarını değerlendirirken, sivri dili ve kullandığı sıra dışı yöntemler onu sık sık hastane yöneticisi ve aynı zamanda okul arkadaşı olan İpek’le karşı karşıya getirecektir.

Herkesin yalan söylediği bir dünyada zekasına ve önsezilerine güvenen Hekimoğlu gerçeğe ulaşarak genç kadını kurtarabilecek mi?





