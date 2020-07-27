Hekimooğlu dizisinde Belçim Bilgin sürprizi! Hangi rolde oynayacak?

Kanal D'de ekrana gelen Hekimoğlu dizisi, koronavirüs nedeniyle ara verdiği ekranlara Eylül ayında yeni sezonuyla dönecek.

Dizinin yeni sezon çekimleri de geçtiğimiz hafta başladı. Hekimoğlu’nun kadrosuna Belçim Bilgin, konuk oyuncu olarak dahil oldu. Sevilen oyuncu çekimlere başladı.

HEKİMOĞLU'NUN ESKİ EŞİNİ CANLANDIRACAK

Dizinin 16’ncı bölümünden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan Belçim Bilgin, Hekimoğlu’nun eski karısı avukat Selin Kurt karakterini canlandıracak.

Selin, boşandıktan 5 yıl sonra yeni kocasının hastalığı nedeniyle Hekimoğlu’nun karşısına çıkar. Selin’in gelişiyle hastanede dengeler değişecektir.

Başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın yer aldığı Hekimoğlu, yeni bölümleriyle Eylül'de Kanal D'de olacak.



