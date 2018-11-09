YEMEK

Helal olsun! 48 dakikada 320 adet çöp şiş yedi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 09.11.2018 15:23 | Son Güncelleme

35 yaşındaki demirci ustası Muhammet ağabeyimiz 48 dakikada 320 adet çöp şiş yiyerek 25 bin TL ödülün sahibi oldu. Ne güzel bir iştah değil mi, yedikçe para kazandırmış :) Tebrikler Muhammet abi!

Helal olsun! 48 dakikada 320 adet çöp şiş yedi

Pamukkale ilçesindeki bir restoranın sahibi Mehmet Kaya, daha önceden düzenlediği yarışmada 291 çöp şiş yiyerek kadınlar kategorisinin birincisi olan Mihriban Kadap ile 304 çöp şiş yiyen erkek kategorisinin birincisi Muhammet Oğuzalp'i yarıştırdı.

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Oğuzalp, 48 dakikada 320 çöp şiş yiyerek yarışmayı kazanırken Mihriban Kadap ise 250 çöp şiş yiyebildi. İşletmenin yeni rekorunu kıran Oğuzalp, 25 bin lira değerindeki düğün hediye paketinin sahibi oldu.

"4,5 kilogram et yedim"

Muhammet Oğuzalp, yarışma boyunca heyancalı olduğunu söyledi. Eee tabii ödül kuvvetli, rakip de güçlü olunca heyecanlanmamak elde değildi. Toplamda 4,5 kilo et yemeyi başaran Muhammet Oğuzalp, rekorunu geliştirmek istediğinin altını çiziyor ve sözlerine şu şekilde devam ediyor:

Yarışmaya katılmaya karar verdiğinde herkesin kadın rakibine şans verdiğini belirten Oğuzalp, " Çöp şişin yanında 4 bardak ayran, 2 bardak su, salata ve lavaş da yedim. Ve böylelikle yaklaşık 4,5 kilogram et yedim."

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Anahtar Kelimeler:
Çöp Şiş yemek yarışması

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bu kadın böyle yerde kocayı batırır
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