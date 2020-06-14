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Helin Avşar isyan etti: Beni gözetliyordu...

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2020 10:51 | Son Güncelleme

Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mahkemenin kendisini uzun bir süredir rahatsız eden Ömer Akbaba hakkında verdiği kararı eleştirdi. Helin Avşar haberi paylaşarak isyan etti.

Helin Avşar isyan etti: Beni gözetliyordu...

Helin Avşar, kendisini tehdit ederek evini gözetleyen şahıstan şikayetçi olmuş ve onu mahkemeye vermişti. Mahkeme, en son 10 Kasım 2017 günü akşam 18.00 sıralarında Avşar’ın evini gözetlerken fark edilen Akbaba’nın, dört ay süreyle Helin Avşar’a yaklaşmamasına karar vermişti. Savcılık ise, şikayet üzerine Akbaba’ya tehdit ve kişilerin huzurunu bozma suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

Bir süredir devam eden mahkemede önceki gün karar çıktı. Mahkeme sonrasında psikolojik tedavi gören Ömer Akbaba’nın olumlu yönde gelişme gösterdiğini söyleyen mahkeme, onun 5 yıl süreyle ve 6 ayda bir, Devlet Hastanesi, Üniversite Hastanesi Psikiyatri Kliniğine ya da bölgesindeki Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde tıbbi kontrol ve takibine devam etmesine hükmederek serbest bıraktı.

HELİN AVŞAR’DAN SERT TEPKİ

Mahkemenin verdiği karar sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan ve kararı eleştiren Avşar, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

helinavsar-instagram

“Arkadaşlar bu adamı serbest bıraktılar, bu bir raporlu deli, artı evime gelip beni gözetliyordu. Kafasında senaryolar üreten bildiğiniz hasta… Bu arada evimi gözetlemekle kalmadı, kapıya gelip beni sordu. İki kez ihtar aldığı halde gözetlemeye devam etti. Ve şimdi serbest...”

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