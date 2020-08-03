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  4. Helin Avşar mayosuyla amuda kalktı! Hülya Avşar'dan yorum geldi

Helin Avşar mayosuyla amuda kalktı! Hülya Avşar'dan yorum geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2020 21:43 | Son Güncelleme

Formunu koruyan 42 yaşındaki Helin Avşar, sosyal medyadaki paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Helin Avşar mayosuyla amuda kalktı! Hülya Avşar'dan yorum geldi

Ünlü şarkıcı Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar, son zamanlarda sosyal medya hesabını aktif kullanmaya başladı.

Instagram hesabından gündelik rutinlerine dair yaptığı paylaşımlar ile dikkat çeken Helin Avşar'ın son pozu ise çok konuşuldu.

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"SABAH RUTİNİ"

Avşar, üzerindeki mayo ile amuda kalktığı bir fotoğrafı paylaşarak “Sabah rutini” notunu düştü.

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Avşar'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, Hülya Avşar da fotoğrafın yorum kısmına "Bak yine kıskandım" yazarak atıfta bulundu.

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