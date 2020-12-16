Hellim peynirini kurutmadan kızartmanın püf noktaları

Kıbrıs kökenli olan hellim peyniri, bölgeye özgü geleneksel yöntemlerle hazırlanır. Türkiye'de de son zamanlarda sıklıkla tüketilen hellim, genelde kahvaltı sofralarında ve pizza, hamburger gibi tariflerde yerini alır. Daha çok kızartılarak yenen hellim peynirini taş gibi sert hale getirmemek son derece önemli.

YUMUŞACIK VE TADI YERİNDE HELLİM NASIL KIZARTILIR?

Bol tuzla salamura edilen hellim peynirini pişirmeden önce mutlaka ılık suda bekletmelisiniz. Yaklaşık 40 dakika ılık suda beklettikten sonra tuz oranında azalma olacaktır.

Hellim peynirini ne ince ne de çok kalın dilimlememelisiniz. İnce kesilen hellim, ateşle buluştuğunda hızlı bir şekilde pişer ve kurur.

Pişirme aşamasında mutlaka yanmaz, yapışmaz bir tava kullanmalı ve hiçbir şekilde yağ eklememelisiniz.

Hafif bir şekilde renk değiştirene kadar arkalı önlü pişirmeli ve sıcak bir şekilde servis yapmalısınız. Hellim peyniri bekledikçe sertleşir. Hellim peynirini birçok tarife dahil edebilir ya da başlı başına kahvaltı ürünü olarak tüketebilirsiniz.



