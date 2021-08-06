"Help Turkey" soruşturması! Gülben Ergen tepki gösterdi

"Help Turkey" "Türkiye'ye yardım et" başlığıyla sosyal medyada yer alan kampanyayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Savcılıktan yapılan açıklamada paylaşımlarla ilgili teknik inceleme ve araştırma yapıldığı belirtilerek, "Bazı kişi ve grupların gerçek veya bot hesaplar üzerinden, organize bir şekilde halk arasında endişe yaratmaya, devleti ve hükümeti aşağılamaya çalıştıkları saptanmıştır" denildi.

Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, Cumhurbaşkanına hakaret, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetini aşağılama, halk arasında endişe, korku ve panik yaratma suçlarından soruşturma açıldığı söylendi.

GÜLBEN ERGEN TEPKİ GÖSTERDİ

Bu haberi duyan şarkıcı Gülben Ergen sessiz kalmadı. Kendisi de Help Turkey paylaşımı yapan Ergen Avustralya için de yapılan benzer fotoğrafı paylaşarak şunları yazdı:

"Avustralya hükümeti, vatandaşlarına soruşturma başlatmış mıydı? "Help Turkey" dedik diye güzelim ülkemizi, nefes alan tüm canlıları "Havadan Destek İstiyoruz" dedik diye bunu yaşadığımıza inanmak gerçekten çok acı! Soruşturma açılması gereken vahim konular ne olacak? Vah bize!"

