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Son Dakika: Yangınlarla ilgili suç unsuru içeren paylaşımlara soruşturma

05.08.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada orman yangınlarıyla ilgili "Help Turkey" etiketiyle yapılan ve suç unsuru teşkil eden paylaşımlara ilişkin resen soruşturma başlattı.

Son Dakika: Yangınlarla ilgili suç unsuru içeren paylaşımlara soruşturma

Savcılıktan, "Orman yangınlarının çıktığı 28.07.2021 tarihinden bu yana bir kısım haber ve sosyal medya sitesi üzerinden yapılan paylaşımlarla ilgili teknik inceleme ve araştırma sonucu bazı kişi ve grupların gerçek veya bot hesaplar üzerinden organize bir şekilde halk arasında endişe, korku ve panik yaratmaya, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetini aşağılamaya çalıştıkları saptanmıştır. Bu itibarla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca suç unsuru içerdiği tespit edilen paylaşımlarla ilgili resen soruşturma başlatılmıştır." açıklaması yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 6 yorum
valla bravo artık sesini çıkaran cezaevinde hayaldi gerçek oldu
bot hesaplari kim kullaniyor baksinlar ortaya ne oldugu cikiyor zaten !! bence cok uzakta aramamalari lazim
Sadece izleyelim ALLAH BÜYÜK Elbet Bir Gün.......

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