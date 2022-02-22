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Helva severlere çok özel bir lezzet örneği: Narlı irmik helvası tarifi

22.02.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemekten sonra tatlı ihtiyacınızı giderebileceğiniz enfes bir lezzetle karşınızdayız. Bu tatlı üstelik çok hafif. Helvanın her haline bayılanlar narlı helvayı da denemeli. İrmikle yapılıyor oluşu da bu tatlının diğer güzel yanı. Hem faydalı hem besin değeri yüksek bir tatlıya ne dersiniz? Cevabınız, "Harika olur!" ise bu tarif tam size göre. İşte narlı irmik helvası tarifi...

Helva severlere çok özel bir lezzet örneği: Narlı irmik helvası tarifi

Ağır yemeklerden sonra tatlı ihtiyacınızı karşılamak için helva iyi bir seçenek olsa gerek. Birçok çeşidi bulunan helvanın daha çok fıstıklı olanı tercih ediliyor. Ancak biz sizin için narlı irmik helvasını derledik. Eminiz bu lezzete de bayılacaksınız. Misafirlerinize ikram edebileceğiniz bereketli bir tatlı. Nar gibi muhteşem bir meyvenin böylesi bir tatlıda çok şık duracağından hiç şüpheniz olmasın. Siz de bu lezzeti denemeye ne dersiniz? Tüm ayrıntılarıyla narlı irmik helvası tarifi...

NARLI İRMİK HELVASI TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 kase nar tanesi

  • 1 dolu su bardağı irmik

  • Yarım çay bardağı sıvı yağ

  • 50 gram tereyağı

  • 2 dolu su bardağı su

  • 1 dolu su bardağına ek 2 çorba kaşığı daha şeker

  • İsteğe bağlı bir miktar fıstık

  • Tarçın

HAZIRLANIŞI

  • Ocağa küçük bir tencere koyun ve altını açın.

  • Tencerenin içerisine şeker ve suyu ekleyin.

  • Şeker eriyinceye dek iyice karıştırın.

  • Şeker eridiğinde tencereyi, ocağın üstünden alın.

  • Farklı bir tencereye tereyağını, sıvı yağı ve irmiği ekleyin.

  • Dileyenler bu kısımda fıstığı da ekleyebilir.

  • İrmiğin rengi koyulaşana dek iyice kavurun.

  • İrmik olmasını istediğiniz renge geldiği zaman içerisine yapmış olduğunuz şekerli su karışımını ekleyin.

  • Biraz karıştırıp tencerenin kapağını kapatın.

  • İrmikler suyunu çekene kadar düşük ateşte pişirin.

  • 1-2 kere dibine tutmaması için tekrar karıştırın.

  • İrmiğin üstü göz göz olunca tencereyi ocağın üstünden alın.

  • Tıpkı pilav yapımındaki gibi üstüne kağıt havlu serin ve kapağını kapatın.

  • Kapağı kapalı olacak şekilde 15 dakika dinlenmeye bırakın.

  • Dinlenirken tencereyi mutfak örtüsüyle sarabilirsiniz.

  • Dinlenen irmik helvasının içerisine nar tanelerini ilave edin.

  • Narların helvanın içerisine güzelce karışmasını sağlayın.

  • Artık narlı irmik helvanız hazır.

  • Ilık şekilde servis edebilirsiniz.

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