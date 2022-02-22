Helva severlere çok özel bir lezzet örneği: Narlı irmik helvası tarifi

Ağır yemeklerden sonra tatlı ihtiyacınızı karşılamak için helva iyi bir seçenek olsa gerek. Birçok çeşidi bulunan helvanın daha çok fıstıklı olanı tercih ediliyor. Ancak biz sizin için narlı irmik helvasını derledik. Eminiz bu lezzete de bayılacaksınız. Misafirlerinize ikram edebileceğiniz bereketli bir tatlı. Nar gibi muhteşem bir meyvenin böylesi bir tatlıda çok şık duracağından hiç şüpheniz olmasın. Siz de bu lezzeti denemeye ne dersiniz? Tüm ayrıntılarıyla narlı irmik helvası tarifi...

NARLI İRMİK HELVASI TARİFİ

MALZEMELER

1 kase nar tanesi

1 dolu su bardağı irmik

Yarım çay bardağı sıvı yağ

50 gram tereyağı

2 dolu su bardağı su

1 dolu su bardağına ek 2 çorba kaşığı daha şeker

İsteğe bağlı bir miktar fıstık

Tarçın

HAZIRLANIŞI