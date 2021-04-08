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  4. Helvanın faydaları arasında bağışıklığı güçlendirmek de var! Öyle hastalıklara iyi geliyor ki...

Helvanın faydaları arasında bağışıklığı güçlendirmek de var! Öyle hastalıklara iyi geliyor ki...

Betül Songur Betül Songur
08.04.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunan helva, diyet listelerinde de sıkça yer alıyor. Protein kaynağı olma özelliğinin yanı sıra güçlü besin değerleriyle dikkat çeken helva, tokluk hissi vererek kilo almayı önlüyor. Faydaları saymakla bitmeyen helva, damar tıkanıklığından kansızlığa kemik hastalıklara kadar pek çok hastalığa iyi geliyor. Bağışıklığı kuvvetlendiren etkisiyle de dikkat çeken helvanın bilmediğiniz faydaları...

Helvanın faydaları arasında bağışıklığı güçlendirmek de var! Öyle hastalıklara iyi geliyor ki...

Doğumdan ölüme, bayramdan şenliğe kadar pek çok farklı adetin temel unsuru olarak masalara gelen helvanın yüzyıllardır Türk gelenek ve görenekleri arasında vazgeçilmez bir yeri var. Türk coğrafyasının kodlayıcı lezzetlerinden biri olma özelliği ile tat hafızalarına kazınan helva sağlık açısında da önemli bir protein deposu.

Türk lezzetlerini Bursa’dan dünyaya duyuran Şener Helva Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Sayılgan, yüksek lezzeti ile tatlı ihtiyacımızı karşılayan helvanın, sağlığımız için de olmazsa olmaz besinler arasında en ön sıralarda yer aldığını söyledi.
Sayılgan, “Kabukları soyulduktan sonra kurutulan susamların, ezilmesi sonucunda meydana gelen tahin, çok önemli bir besin kaynağıdır. Güçlü bir protein kaynağı olup tokluk hissi verip, kilo almayı önler. Diyet listelerinin önemli bir destekçisi olduğu gibi Ramazan ayında da sahur vaktinde tüketildiğinde gün boyu açlık hissi yaşatmaz” dedi.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Sayılgan helvanın hiç bilinmeyen faydalarını şöyle sıraladı: “Bağışıklık sistemini güçlendirerek, hastalıkları önler. Kemik sağlığını destekler. Balgam söktürücü özelliğe sahiptir. Damar tıkanıklığına iyi gelir. Hammaddesi olan susamda kolesterol bulunmaz. Kanser hücrelerinin genişlemesini engeller. Vücutta biriken toksinlerin atılmasını sağlar. Kansızlığa iyi gelir. Beyindeki sinir hücrelerinin güçlenmesini sağar. Migren ataklarının hafiflemesini sağlar. Alzheimer hastalığı gelişimini yavaşlatır. Karaciğerdeki zararlı maddelerin temizlenmesine iyi gelir. Vücut iltihaplarının daha çabuk iyileşmesini sağlar. Mide ve bağırsaklarda biriken gazı söktürür. Basur üzerinde olumlu etkilere sahiptir.”

100 gram sade tahin helvasının içerisinde 0.1 miligram C vitamini, 0.424 miligram Tiamin, 0.088 miligram Riboflavin, 2.856 miligram Niacin, 0.348 miligram B6 vitamini, 65 miligram folat bulunuyor.

İHA

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