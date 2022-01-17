Helvayı bir de böyle deneyin: Tam kıvamında cevizli irmik helvası

Mutfağın baş tacı olarak görülebilecek irmikle yapılabilecek en güzel lezzetlerden biri de irmik helvası! Fıstıklısından kakaolusuna, portakallısından tarçınlısına kadar pek çok farklı lezzetle hemencecik özdeşleşebilen irmik helvasının cevizli hali de bir o kadar güzel ve lezzetli. Misafirlerinin damağında iz bırakmak isteyenlere özel bu lezzetin tarifine hemen geçelim. İşte cevizli irmik helvası tarifimiz!

CEVİZLİ İRMİK HELVASI TARİFİ

MALZEMELER

1,5 su bardağı irmik

1 çay bardağından az ayçiçeği yağı

4 kaşık tereyağı

1 çorba kaşığı kıyılmış ceviz içi

1,5 su bardağı su

2 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

Tarçın

HAZIRLANIŞI