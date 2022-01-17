Helvayı bir de böyle deneyin: Tam kıvamında cevizli irmik helvası

Mutfağın baş tacı olarak görülebilecek irmikle yapılabilecek en güzel lezzetlerden biri de irmik helvası! Fıstıklısından kakaolusuna, portakallısından tarçınlısına kadar pek çok farklı lezzetle hemencecik özdeşleşebilen irmik helvasının cevizli hali de bir o kadar güzel ve lezzetli. Misafirlerinin damağında iz bırakmak isteyenlere özel bu lezzetin tarifine hemen geçelim. İşte cevizli irmik helvası tarifimiz!
MALZEMELER
1,5 su bardağı irmik
1 çay bardağından az ayçiçeği yağı
4 kaşık tereyağı
1 çorba kaşığı kıyılmış ceviz içi
1,5 su bardağı su
2 su bardağı süt
1 su bardağı toz şeker
HAZIRLANIŞI
İlk olarak cevizli irmik helvasının şerbetini hazırlayın.
Bunun için orta boy tencereyi ocağa alın.
Tencerenin içerisine 1,5 su bardağı su, 2 su bardağı süt ve 1 su bardağı şekeri alın.
Çırpma teli yardımı ile orta ateşte şeker eriyene dek şerbeti karıştırın.
Şerbet henüz kaynamadan ocaktan alın ve bir kenarda beklemeye bırakın.
Yanmaz-yapışmaz bir tavayı ocağa alın.
İlk olarak 4 çorba kaşığı tereyağını eritin ve tereyağı kaynamadan ayçiçeği yağını da ilave edin.
1 çorba kaşığı ince ince kıydığınız cevizleri yağla birlikte kavurmaya başlayın.
Üzerine 2 su bardağı irmiği de ilave ettikten sonra açık kahverengi bir renge dönene dek kavurma işlemini sürdürün.
Kokusu çıkan irmiklerin yanmaması için daima karıştırmaya özen gösterin.
Kavurma işlemi bittikten sonra ocağın altını kapatın.
Önceden hazırladığınız sütlü sıcak şerbeti yavaş yavaş irmiğin üzerine ekleyin.
Üzerinize sıçramamasına dikkat edin.
Bu esnada durmadan karıştırın.
Tüm şerbeti verdiğinizde ocağın altını yeniden orta ateşte açın ve tavanın kapağını kapatın.
Ocağın başından ayrılmadan ara ara karıştırmaya devam edin.
Kavrulan irmikler tüm şerbeti çektiğinde ocağın altını kapatın ve dinlenmeye bırakın.
Demlenmesi için üzerine örtü sarın.
Dinlenen helvayı yuvarlak ölçü kaplarına yerleştirin.
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