YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Helvayı bir de böyle deneyin: Tam kıvamında cevizli irmik helvası

Helvayı bir de böyle deneyin: Tam kıvamında cevizli irmik helvası

17.01.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Tatlı tuzlu fark etmeksizin hemen her tarifin içerisinde yer alan irmiğin en güzel hali nedir?" diye sorsak hiç şüphesiz "Helva!" yanıtını verebiliriz. Düğünlerde, özel günlerde, davetlerde beğenerek tükettiğimiz tane tane irmik helvasını her türlü kuru yemiş, kakao ve tarçın gibi malzemelerle çeşnilendirerek hazırlayabiliyoruz. Tarifimiz irmik helvasını seven herkesin bayılacağı cinsten.

Helvayı bir de böyle deneyin: Tam kıvamında cevizli irmik helvası

Mutfağın baş tacı olarak görülebilecek irmikle yapılabilecek en güzel lezzetlerden biri de irmik helvası! Fıstıklısından kakaolusuna, portakallısından tarçınlısına kadar pek çok farklı lezzetle hemencecik özdeşleşebilen irmik helvasının cevizli hali de bir o kadar güzel ve lezzetli. Misafirlerinin damağında iz bırakmak isteyenlere özel bu lezzetin tarifine hemen geçelim. İşte cevizli irmik helvası tarifimiz!

CEVİZLİ İRMİK HELVASI TARİFİ

MALZEMELER

  • 1,5 su bardağı irmik

  • 1 çay bardağından az ayçiçeği yağı

  • 4 kaşık tereyağı

  • 1 çorba kaşığı kıyılmış ceviz içi

  • 1,5 su bardağı su

  • 2 su bardağı süt

  • 1 su bardağı toz şeker

  • Tarçın

HAZIRLANIŞI

  • İlk olarak cevizli irmik helvasının şerbetini hazırlayın.

  • Bunun için orta boy tencereyi ocağa alın.

  • Tencerenin içerisine 1,5 su bardağı su, 2 su bardağı süt ve 1 su bardağı şekeri alın.

  • Çırpma teli yardımı ile orta ateşte şeker eriyene dek şerbeti karıştırın.

  • Şerbet henüz kaynamadan ocaktan alın ve bir kenarda beklemeye bırakın.

  • Yanmaz-yapışmaz bir tavayı ocağa alın.

  • İlk olarak 4 çorba kaşığı tereyağını eritin ve tereyağı kaynamadan ayçiçeği yağını da ilave edin.

  • 1 çorba kaşığı ince ince kıydığınız cevizleri yağla birlikte kavurmaya başlayın.

  • Üzerine 2 su bardağı irmiği de ilave ettikten sonra açık kahverengi bir renge dönene dek kavurma işlemini sürdürün.

  • Kokusu çıkan irmiklerin yanmaması için daima karıştırmaya özen gösterin.

  • Kavurma işlemi bittikten sonra ocağın altını kapatın.

  • Önceden hazırladığınız sütlü sıcak şerbeti yavaş yavaş irmiğin üzerine ekleyin.

  • Üzerinize sıçramamasına dikkat edin.

  • Bu esnada durmadan karıştırın.

  • Tüm şerbeti verdiğinizde ocağın altını yeniden orta ateşte açın ve tavanın kapağını kapatın.

  • Ocağın başından ayrılmadan ara ara karıştırmaya devam edin.

  • Kavrulan irmikler tüm şerbeti çektiğinde ocağın altını kapatın ve dinlenmeye bırakın.

  • Demlenmesi için üzerine örtü sarın.

  • Dinlenen helvayı yuvarlak ölçü kaplarına yerleştirin.

  • Servis tabağına ters çevirip üzerini bol ceviz ve tarçınla süsleyin.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gören gözlerine inanamadı! Taksim Meydanında dolaştırdıGören gözlerine inanamadı! Taksim Meydanında dolaştırdı
Türkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey donduTürkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey dondu
Enerji ve vitamin dolu lezzet: Pratik ayva tatlısı tarifiEnerji ve vitamin dolu lezzet: Pratik ayva tatlısı tarifi
Anahtar Kelimeler:
irmik helvası tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Naz Mila durmuyor! Seksi iç çamaşırıyla yatak pozu

Naz Mila durmuyor! Seksi iç çamaşırıyla yatak pozu

Güldür Güldür'ün Hayati'si! Eski eşi de çok ünlü

Güldür Güldür'ün Hayati'si! Eski eşi de çok ünlü

Erotik fotoğrafları internete sızdırılmıştı!

Erotik fotoğrafları internete sızdırılmıştı!

Damak çatlatan çikolatalı truffle tarifi

Damak çatlatan çikolatalı truffle tarifi

Kat kat krem şantili ve fıstıklı: Snickers pasta tarifi

Kat kat krem şantili ve fıstıklı: Snickers pasta tarifi

Kalan tavuklarla çorba hazırlamaya ne dersiniz?

Kalan tavuklarla çorba hazırlamaya ne dersiniz?

İlginizi Çekebilir

Yemeğini evden getirmeyi sevenlere en iyi yemek termosu çeşitleri

Yemeğini evden getirmeyi sevenlere en iyi yemek termosu çeşitleri

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Yiyecekleri depolamak için ipuçları!

Yiyecekleri depolamak için ipuçları!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Sarmasını yapacaksanız püf noktasına dikkat! Eğer üzerine bastırdığınızda...

Sarmasını yapacaksanız püf noktasına dikkat! Eğer üzerine bastırdığınızda...

Davet sofralarına layık en iyi içli köfte bakın nasıl yapılıyor! Hamurun dağılmaması için...

Davet sofralarına layık en iyi içli köfte bakın nasıl yapılıyor! Hamurun dağılmaması için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.