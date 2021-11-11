Hem C vitamini deposu hem de tatlıların bir parçası! Portakal ile yapılabilecek tatlı tarifleri

Portakal öyle bir meyve ki; yeri gelir soyar yeriz, yeri gelir suyunu içeriz, yeri gelir tatlılara ekleriz. Hatta bunlarla yetinmeyip kabuğunu bile değerlendiririz. Lezzetinin yanı sıra, insan sağlığına olan faydaları da herkes tarafından bilinir. İşte lezzeti ve faydaları anlatmakla bitmeyen portakalın yer aldığı tatlı tarifleri...
MALZEMELER
2 adet yumurta
2 fincan toz şeker
1 fincan süt
Yarım fincan sıvı yağ
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
3 fincan un
JÖLE İÇİN
2 su bardağı portakal suyu
Yarım su bardağı su
4 yemek kaşığı toz şeker
HAZIRLANIŞ
Yumurta ve şekeri mikserle iyice çırpın.
Sütü, sıvı yağı ve vanilyayı ekleyip çırpmaya devam edin.
Unu ve kabartma tozunu da ekleyip tekrar çırpın.
Karışımı yağlanmış tart kalıbına dökün.
Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede 20-25 dakika pişirin.
Jöle için su ve nişastayı topak topak kalmayacak şekilde karıştırın.
Portakal suyu, şeker ve nişastalı suyu bir tencereye koyup muhallebi kıvamına gelene kadar orta ateşte pişirin.
Keki kalıbından çıkarın ve üstüne ılıyan jöleyi sürün.
Kekin üzerini çikolatalı pasta süsüyle süsleyin.
MALZEMELER
Yarım vanilya çubuğu
2 buçuk su bardağı krema
1 yemek kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu
3 yumurta sarısı
1 tutam tuz
3/4 su bardağı toz şeker
HAZIRLANIŞI
Kremayı küçük bir tencereye ekleyin.
İkiye bölüp çekirdeklerini çıkartığınız vanilya çubuğunu kremanın içerisine atın.
Orta ateşte karıştırarak kaynatın.
Kremayı ocaktan aldıktan sonra içerisine portakal kabuklarını ekleyin ve 15 dakika bekletin.
Yumurta sarılarını, tuzu ve şekeri mikserle çırpın.
Üzerine hazırladığınız kremayı dökün.
Sonra bu karışımı kaselere paylaştırın ve üzerini alüminyum folyo ile kapatın.
Kaseleri bir tepsiye dizin ve tepsiye kaselerin yarısına gelecek kadar sıcak su doldurun.
180 derecelik fırında 35 dakika pişirin.
Fırından aldıktan sonra bir müddet ılımasını bekleyip daha sonra buzdolabına koyun ve orada 3 saat bekletin.
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