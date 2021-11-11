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Hem C vitamini deposu hem de tatlıların bir parçası! Portakal ile yapılabilecek tatlı tarifleri

11.11.2021 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kışın en sevilen meyvelerinde başı çeken portakal, kokusu ve tadıyla bayram ettiriyor. Bu özelliklerinin yanı sıra, birçok tatlı tarifine de eşlik ederek bambaşka lezzetler tatmamızı sağlıyor. İşte kabuğuyla bile hem görsellik hem de lezzet şöleni yaşatan portakal ile yapılabilecek tatlı tarifleri...

Hem C vitamini deposu hem de tatlıların bir parçası! Portakal ile yapılabilecek tatlı tarifleri

Portakal öyle bir meyve ki; yeri gelir soyar yeriz, yeri gelir suyunu içeriz, yeri gelir tatlılara ekleriz. Hatta bunlarla yetinmeyip kabuğunu bile değerlendiririz. Lezzetinin yanı sıra, insan sağlığına olan faydaları da herkes tarafından bilinir. İşte lezzeti ve faydaları anlatmakla bitmeyen portakalın yer aldığı tatlı tarifleri...

PORTAKAL JÖLELİ KEK TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 adet yumurta

  • 2 fincan toz şeker

  • 1 fincan süt

  • Yarım fincan sıvı yağ

  • 1 paket vanilya

  • 1 paket kabartma tozu

  • 3 fincan un

  • Çikolatalı pasta süsü

JÖLE İÇİN

  • 2 su bardağı portakal suyu

  • Yarım su bardağı su

  • 4 yemek kaşığı toz şeker

  • 2 yemek kaşığı nişasta

HAZIRLANIŞ

  • Yumurta ve şekeri mikserle iyice çırpın.

  • Sütü, sıvı yağı ve vanilyayı ekleyip çırpmaya devam edin.

  • Unu ve kabartma tozunu da ekleyip tekrar çırpın.

  • Karışımı yağlanmış tart kalıbına dökün.

  • Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede 20-25 dakika pişirin.

  • Jöle için su ve nişastayı topak topak kalmayacak şekilde karıştırın.

  • Portakal suyu, şeker ve nişastalı suyu bir tencereye koyup muhallebi kıvamına gelene kadar orta ateşte pişirin.

  • Keki kalıbından çıkarın ve üstüne ılıyan jöleyi sürün.

  • Kekin üzerini çikolatalı pasta süsüyle süsleyin.

  • Son olarak keki dolaba koyup 1-2 saat soğumasını bekleyin.

PORTAKALLI CRÈME BRÛLÉE

MALZEMELER

  • Yarım vanilya çubuğu

  • 2 buçuk su bardağı krema

  • 1 yemek kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu

  • 3 yumurta sarısı

  • 1 tutam tuz

  • 3/4 su bardağı toz şeker

  • 3 yemek kaşığı esmer şeker

HAZIRLANIŞI

  • Kremayı küçük bir tencereye ekleyin.

  • İkiye bölüp çekirdeklerini çıkartığınız vanilya çubuğunu kremanın içerisine atın.

  • Orta ateşte karıştırarak kaynatın.

  • Kremayı ocaktan aldıktan sonra içerisine portakal kabuklarını ekleyin ve 15 dakika bekletin.

  • Yumurta sarılarını, tuzu ve şekeri mikserle çırpın.

  • Üzerine hazırladığınız kremayı dökün.

  • Sonra bu karışımı kaselere paylaştırın ve üzerini alüminyum folyo ile kapatın.

  • Kaseleri bir tepsiye dizin ve tepsiye kaselerin yarısına gelecek kadar sıcak su doldurun.

  • 180 derecelik fırında 35 dakika pişirin.

  • Fırından aldıktan sonra bir müddet ılımasını bekleyip daha sonra buzdolabına koyun ve orada 3 saat bekletin.

  • Son olarak üzerine esmer şeker ekleyip pürmüz ile yakın.
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