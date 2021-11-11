Hem C vitamini deposu hem de tatlıların bir parçası! Portakal ile yapılabilecek tatlı tarifleri

Portakal öyle bir meyve ki; yeri gelir soyar yeriz, yeri gelir suyunu içeriz, yeri gelir tatlılara ekleriz. Hatta bunlarla yetinmeyip kabuğunu bile değerlendiririz. Lezzetinin yanı sıra, insan sağlığına olan faydaları da herkes tarafından bilinir. İşte lezzeti ve faydaları anlatmakla bitmeyen portakalın yer aldığı tatlı tarifleri...

PORTAKAL JÖLELİ KEK TARİFİ

MALZEMELER

2 adet yumurta

2 fincan toz şeker

1 fincan süt

Yarım fincan sıvı yağ

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

3 fincan un

Çikolatalı pasta süsü

JÖLE İÇİN

2 su bardağı portakal suyu

Yarım su bardağı su

4 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı nişasta

HAZIRLANIŞ

Yumurta ve şekeri mikserle iyice çırpın.

Sütü, sıvı yağı ve vanilyayı ekleyip çırpmaya devam edin.

Unu ve kabartma tozunu da ekleyip tekrar çırpın.

Karışımı yağlanmış tart kalıbına dökün.

Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede 20-25 dakika pişirin.

Jöle için su ve nişastayı topak topak kalmayacak şekilde karıştırın.

Portakal suyu, şeker ve nişastalı suyu bir tencereye koyup muhallebi kıvamına gelene kadar orta ateşte pişirin.

Keki kalıbından çıkarın ve üstüne ılıyan jöleyi sürün.

Kekin üzerini çikolatalı pasta süsüyle süsleyin.

Son olarak keki dolaba koyup 1-2 saat soğumasını bekleyin.

PORTAKALLI CRÈME BRÛLÉE

MALZEMELER

Yarım vanilya çubuğu

2 buçuk su bardağı krema

1 yemek kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu

3 yumurta sarısı

1 tutam tuz

3/4 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı esmer şeker

HAZIRLANIŞI