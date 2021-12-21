Hem ekonomik hem doğal! Bebeğiniz için evde kolayca hazırlayabileceğiniz muhallebi tarifleri

Minik bebeğiniz için en iyisini istediğinize eminiz. Dolayısıyla beslenme söz konusu olduğunda da ona en sağlıklı gıdaları vermek istersiniz. Anne sütü yetersiz kaldığında ya da bebeğinizin artık ek gıdaya geçmesi gerektiğinde bazı muhallebi tarifleri sizin için hayat kurtarıcı olur. Çünkü evde hazırlayacağınız tarifler, piyasadaki mamalara göre daha ekonomik ve bu mamaların sağlıklı içeriği sayesinde gönül rahatlığıyla bebeğinize yedirebilirsiniz. Bu tariflere bebeğinizin ihtiyaçlarına ve elinizde bulunanlara göre çeşitli malzemeler ekleyip çıkarabilirsiniz. İşte, bebeğinizin bayılarak yiyeceği pratik muhallebi tarifleri...

İRMİKLİ BEBEK MUHALLEBİSİ

MALZEMELER

1 tatlı kaşığı irmik

1 tatlı kaşığı pirinç unu

Seçeceğiniz meyve (Elma, armut, muz vs.)

1 tatlı kaşığı pekmez (İsteğe göre şeker de kullanılabilir.)

1 bardak su

HAZIRLANIŞI

Seçtiğiniz meyveyi püre haline getirin.

Bu püreye pirinç unu ve irmiği ekleyin.

Hepsini karıştırın ve içine suyu ekleyin.

Kıvam alıncaya kadar ocakta pişirin.

Ocaktan alın ve içine pekmez koyun.

İsteğe bağlı olarak üzerine ceviz veya fındık koyabilirsiniz.

BİSKÜVİLİ BEBEK MUHALLEBİSİ

MALZEMELER

1 bardak su

3 yemek kaşığı süt (Anne sütü olabilir.)

1 tatlı kaşığı irmik

1 yemek kaşığı mısır unu

2 adet bebe bisküvisi

HAZIRLANIŞI

İrmik ve mısır ununu bir kaba alıp karıştırın.

Üzerine süt ve su ekleyin.

Püre haline getirip ocağa alın.

Kıvam alıncaya kadar pişirin.

Ocaktan alınca bisküvileri ekleyin. İşte, bu kadar basit!

MUZLU BEBEK MUHALLEBİSİ

MALZEMELER

1 adet muz

1 tatlı kaşığı irmik

1 tatlı kaşığı yulaf unu

1 bardak su

HAZIRLANIŞI