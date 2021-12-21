Hem ekonomik hem doğal! Bebeğiniz için evde kolayca hazırlayabileceğiniz muhallebi tarifleri

Minik bebeğiniz için en iyisini istediğinize eminiz. Dolayısıyla beslenme söz konusu olduğunda da ona en sağlıklı gıdaları vermek istersiniz. Anne sütü yetersiz kaldığında ya da bebeğinizin artık ek gıdaya geçmesi gerektiğinde bazı muhallebi tarifleri sizin için hayat kurtarıcı olur. Çünkü evde hazırlayacağınız tarifler, piyasadaki mamalara göre daha ekonomik ve bu mamaların sağlıklı içeriği sayesinde gönül rahatlığıyla bebeğinize yedirebilirsiniz. Bu tariflere bebeğinizin ihtiyaçlarına ve elinizde bulunanlara göre çeşitli malzemeler ekleyip çıkarabilirsiniz. İşte, bebeğinizin bayılarak yiyeceği pratik muhallebi tarifleri...
MALZEMELER
1 tatlı kaşığı irmik
1 tatlı kaşığı pirinç unu
Seçeceğiniz meyve (Elma, armut, muz vs.)
1 tatlı kaşığı pekmez (İsteğe göre şeker de kullanılabilir.)
HAZIRLANIŞI
Seçtiğiniz meyveyi püre haline getirin.
Bu püreye pirinç unu ve irmiği ekleyin.
Hepsini karıştırın ve içine suyu ekleyin.
Kıvam alıncaya kadar ocakta pişirin.
Ocaktan alın ve içine pekmez koyun.
MALZEMELER
1 bardak su
3 yemek kaşığı süt (Anne sütü olabilir.)
1 tatlı kaşığı irmik
1 yemek kaşığı mısır unu
HAZIRLANIŞI
İrmik ve mısır ununu bir kaba alıp karıştırın.
Üzerine süt ve su ekleyin.
Püre haline getirip ocağa alın.
Kıvam alıncaya kadar pişirin.
MALZEMELER
1 adet muz
1 tatlı kaşığı irmik
1 tatlı kaşığı yulaf unu
HAZIRLANIŞI
Yulaf unu ve irmiği karıştırıp ocağa alın.
Üzerine su ekleyip pişirin.
Muzu ezip püre haline getirin.
Ocaktan aldığınız karışıma muzu ekleyin ve karıştırın.
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