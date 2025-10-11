Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş istemişti! Galatasaray'dan rakiplerine dev çalım... Orta saha için o isim liste başında

Trendyol Süper Lig'de kıyasıya rekabet ile geçen transfer sezonunda dev kulüpler çok kez karşı karşıya gelmiş ezeli rakiplerden Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın da yolu Napoli'de forma giyen Zambo Anguissa isminde kesişmişti.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ İSTEMİŞTİ

Fenerbahçe'nin oyuncu cephesiyle görüşme sağladığı öne sürülürken, Beşiktaş'ın da Napoli'ye 10 milyon euro teklif ettiği iddia edilmişti.

TELEFONDA BİLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

İtalyan kulübünün ise oyuncu için kapıyı 25 milyon euro'dan açtığı yazılmıştı. Hatta o dönem Beşiktaş'ın hocası olan Ole Gunnar Solskjaer'in oyuncu ile telefonda özel olarak görüştüğü de öne sürülmüştü.

GALATASARAY İSTİYOR

Bu transfer daha sonra bir şekilde gerçekleşmezken şimdilerde sürpriz bir gelişme yaşandı. Ali Naci Küçük'ün haberine göre Galatasaray ara transfer dönemi için Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Zambo Anguissa'yı kadrosuna katmak istiyor.

Sarı-Kırmızılılar'ın bu transferi bitirebilmek için Napoli yetkilileri ile ocak ayında temasa geçeceği öğrenildi.