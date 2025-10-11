SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş istemişti! Galatasaray'dan rakiplerine dev çalım... Orta saha için o isim liste başında

Trendyol Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın geçtiğimiz transfer döneminde peşinde olduğu Napolili Zambo Anguissa, şimdi Galatasaray’ın radarında. Sarı-Kırmızılılar, ara transferde oyuncuyu kadroya katmak için ocak ayında Napoli ile temas kuracak. İşte detaylar...

Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş istemişti! Galatasaray'dan rakiplerine dev çalım... Orta saha için o isim liste başında
Berker İşleyen
Andre-Frank Anguissa

Andre-Frank Anguissa

KMR Kamerun
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Napoli
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol Süper Lig'de kıyasıya rekabet ile geçen transfer sezonunda dev kulüpler çok kez karşı karşıya gelmiş ezeli rakiplerden Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın da yolu Napoli'de forma giyen Zambo Anguissa isminde kesişmişti.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ İSTEMİŞTİ

Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş istemişti! Galatasaray dan rakiplerine dev çalım... Orta saha için o isim liste başında 1

Fenerbahçe'nin oyuncu cephesiyle görüşme sağladığı öne sürülürken, Beşiktaş'ın da Napoli'ye 10 milyon euro teklif ettiği iddia edilmişti.

TELEFONDA BİLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş istemişti! Galatasaray dan rakiplerine dev çalım... Orta saha için o isim liste başında 2

İtalyan kulübünün ise oyuncu için kapıyı 25 milyon euro'dan açtığı yazılmıştı. Hatta o dönem Beşiktaş'ın hocası olan Ole Gunnar Solskjaer'in oyuncu ile telefonda özel olarak görüştüğü de öne sürülmüştü.

GALATASARAY İSTİYOR

Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş istemişti! Galatasaray dan rakiplerine dev çalım... Orta saha için o isim liste başında 3

Bu transfer daha sonra bir şekilde gerçekleşmezken şimdilerde sürpriz bir gelişme yaşandı. Ali Naci Küçük'ün haberine göre Galatasaray ara transfer dönemi için Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Zambo Anguissa'yı kadrosuna katmak istiyor.

Sarı-Kırmızılılar'ın bu transferi bitirebilmek için Napoli yetkilileri ile ocak ayında temasa geçeceği öğrenildi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sadece 4 maçta forma giymişti! Beşiktaş'ta Cengiz Ünder için karar verildiSadece 4 maçta forma giymişti! Beşiktaş'ta Cengiz Ünder için karar verildi
Konya'da vergi rekortmenleri listesinde sürpriz futbolcu!Konya'da vergi rekortmenleri listesinde sürpriz futbolcu!
Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig son dakika beşiktaş fenerbahçe galatasaray napoli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.