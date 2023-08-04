Hem Galatasaray hem Fenerbahçe... Slovenleri korku sardı: Türk devi geliyor!

Avrupa'da mücadele eden dört takımımız da tur atlamayı başarırken, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turuna adını yazdıran Galatasaray Sloven ekibi Olimpija Ljubljana ile UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe ise bir başka Sloven ekibi Maribor ile karşı karşıya gelecek.

'UNUTULMAZ BİR HAFTA OLACAK'

İki takımımızın da Sloven takımlarıyla eşleşmesi sonrası Sloven basını ortaya çıkan bu duruma ilgi gösterdi, gelişmeler 'Slovenya'da Türk haftası olacak' başlıklı haberlere konu oldu. Ülkenin temsilcisi takımların Fenerbahçe ve Galatasaray ile karşılaşacakları belirtilerek "Sloven kulüpleri ile Türk devleri Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki iki karşılaşmanın tadını çıkarabilecekleri olağanüstü bir hafta Sloven taraftarları bekliyor. Gelecek hafta, Sloven futbolseverler için unutulmaz bir hafta olacak" ifadeleri kullanıldı.

'TÜRK DEVİ GELİYOR'

Galatasaray'ın Zalgiris'i geçerek Olimpija Ljubljana ile eşleşmesi ise ülkede 'Türk devi geliyor' başlıklarıyla duyuruldu. Haberlerde, kadrosunda bir çok yıldız ismi barındıran sarı-kırmızılıların Olimpija takımının Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi olduğu belirtildi. Ljubljana'da yapılacak maçın kapalı gişe oynanacağı beklentisi bulunduğu ifade edildi.

'GALATASARAY FAVORİ'

Olimpija Ljubljana'nın teknik direktörü Joao Henriques, yaptığı değerlendirmede "Avrupa sezonunu sonbahara kadar uzattık. Evet, Galatasaray favori olacak. Ama biz de savaşacağız çünkü ilerlemek istiyoruz. Bunu başarırsak turlayabiliriz" dedi.

