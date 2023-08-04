SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe... Slovenleri korku sardı: Türk devi geliyor!

Hem Galatasaray hem Fenerbahçe... Slovenleri korku sardı: Türk devi geliyor!

04.08.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden temsilcilerimizden Galatasaray Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Sloven ekibi Olimpija Ljubljana ile eşleşirken, Konferans Ligi'nde turlayan Fenerbahçe de bir başka Sloven temsilcisi Maribor ile eşleşti. Bu durum Sloven basınında geniş yankı bulurken, "Unutulmaz bir hafta olacak" yorumlarında bulunuldu. İşte detaylar...

Avrupa'da mücadele eden dört takımımız da tur atlamayı başarırken, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turuna adını yazdıran Galatasaray Sloven ekibi Olimpija Ljubljana ile UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe ise bir başka Sloven ekibi Maribor ile karşı karşıya gelecek.

4'te 4 sonrası ülke puanımız güncellendi! Fark azaldı... 4'te 4 sonrası ülke puanımız güncellendi! Fark azaldı...

'UNUTULMAZ BİR HAFTA OLACAK'

01h6th04yg1m370r03rj

İki takımımızın da Sloven takımlarıyla eşleşmesi sonrası Sloven basını ortaya çıkan bu duruma ilgi gösterdi, gelişmeler 'Slovenya'da Türk haftası olacak' başlıklı haberlere konu oldu. Ülkenin temsilcisi takımların Fenerbahçe ve Galatasaray ile karşılaşacakları belirtilerek "Sloven kulüpleri ile Türk devleri Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki iki karşılaşmanın tadını çıkarabilecekleri olağanüstü bir hafta Sloven taraftarları bekliyor. Gelecek hafta, Sloven futbolseverler için unutulmaz bir hafta olacak" ifadeleri kullanıldı.

'TÜRK DEVİ GELİYOR'

64cac1ac80a03215fcc9bb65

Galatasaray'ın Zalgiris'i geçerek Olimpija Ljubljana ile eşleşmesi ise ülkede 'Türk devi geliyor' başlıklarıyla duyuruldu. Haberlerde, kadrosunda bir çok yıldız ismi barındıran sarı-kırmızılıların Olimpija takımının Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi olduğu belirtildi. Ljubljana'da yapılacak maçın kapalı gişe oynanacağı beklentisi bulunduğu ifade edildi.

'GALATASARAY FAVORİ'

jE-czLpVPEuCzmp-nti2YA

Olimpija Ljubljana'nın teknik direktörü Joao Henriques, yaptığı değerlendirmede "Avrupa sezonunu sonbahara kadar uzattık. Evet, Galatasaray favori olacak. Ama biz de savaşacağız çünkü ilerlemek istiyoruz. Bunu başarırsak turlayabiliriz" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Belhanda'nın 90+8'de attığı geri pas olay oldu!Belhanda'nın 90+8'de attığı geri pas olay oldu!
4'te 4 sonrası ülke puanımız güncellendi! Fark azaldı...4'te 4 sonrası ülke puanımız güncellendi! Fark azaldı...
Fenerbahçe'nin 3. turdaki rakibi belli olduFenerbahçe'nin 3. turdaki rakibi belli oldu
Anahtar Kelimeler:
son dakika fenerbahçe galatasaray konferans ligi şampiyonlar lig şampiyonlar ligi Avrupa ligi maçın

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

Suya gübreye ihtiyaç duymuyor, birçok aileye gelir kapısı oluyor: "Bölgeye 2 milyon dolar kazandırıyor"
Suya gübreye ihtiyaç duymuyor, birçok aileye gelir kapısı oluyor: "Bölgeye 2 milyon dolar kazandırıyor"

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yatak odasından gelen seslerle ihaneti düşündü! Gerçek başka çıktı

Yatak odasından gelen seslerle ihaneti düşündü! Gerçek başka çıktı

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

Tek bir hatası tüm evine mâl oldu! Ailesi canını zor kurtardı

Tek bir hatası tüm evine mâl oldu! Ailesi canını zor kurtardı

14 gün boyunca gemi dümeninde yaşadılar! “İdrarımızı içtik”

14 gün boyunca gemi dümeninde yaşadılar! “İdrarımızı içtik”

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.