Hem Icardi'yi hem de işini kaybetti! Wanda Nara'ya üzen haber geldi! O marka reklam anlaşmasını iptal etti...

Mauro Icardi ve Wanda Nara 10 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz aylarda sonlandırmalarının ardından sular bir türlü durulmadı. Wanda Nara daha önce cesur bir klip çekimi yaptığı ve adının 'aşk' dedikodularına karıştığı rapçi L-Gante ile Cadılar Bayramı partisinde sarmaş dolaş görüntülenmişti.

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi sakatlanmasının ardından da Nara, yıldız futbolcuya attığı mesajı paylaşmıştı. Nara, "Mauro, başına gelenler için çok üzgünüm. O diz zaten uzun zamandır sorunluydu. Şimdi olan oldu, iyileş ve neye ihtiyacın olursa benimle iletişime geç, Roma'dakiler en iyileridir. En iyisine görünmekten çekinme ve iyileşme süreci önemli, her şey iyi olacak. Sana nasıl yardımcı olabileceğimi söyle. Ben buradayım." yazmıştı.

HEM ICARDİ'Yİ HEM DE İŞİNİ KAYBETTİ!

Icardi'den ayrılmasının ardından Arjantin'e dönen Wanda Nara'ya üzen haber geldi. Telegol'ün iddiasına göre Türkiye'de Icardi'yle birlikte kamera karşısına geçtiği bir mücevher markası reklam anlaşmasını iptal etti.