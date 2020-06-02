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Hem kabarıyor, hem bayatlamıyor! Ustasından poğaça tarifi...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Hamur işlerinin en sevilenleri arasında yerini alan poğaçanın en güzel haline hazır mısınız? Sütün içinde yavaş yavaş aktive olan yaş maya sayesinde bu poğaça fırında puf puf kabarıyor. Hem de uzun süre dayanıyor, bayatlamıyor. Daha ne olsun? Fırından çıkmış sıcacık pofuduk bir poğaçanın içinde ne olduğunun çok önemi olmayabilir ama içinde peynir ve maydanoz olunca kahvaltının vazgeçilmezi olacaktır.

Hem kabarıyor, hem bayatlamıyor! Ustasından poğaça tarifi...

Günün hangi saatinde olursak olalım bir şeyler atıştırmak istediğimizde taptaze bir poğaçaya hayır diyemeyiz. Üstelik puf puf kabardıysa! Siz de yaptığınız zaman birkaç gün aynı tazelikte tüketebileceğiniz, harika bir poğaça tarifi arıyorsanız hazır olun. İşte karşınızda pofuduk ve bayatlamayan poğaça tarifi!

Görsel 1

HAMUR İÇİN MALZEMELER:

3,5 su bardağı un
1 adet yumurta
Yarım su bardağı zeytinyağı
Yarım su bardağı yoğurt
3/4 su bardağı süt
1/4 su bardağı ılık su
Yarım paket (21 gram) yaş maya
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 çay kaşığı tuz

İÇ MALZEMELERİ:

300 gram beyaz peynir veya lor peyniri
1/4 demet maydanoz

ÜZERİ İÇİN:

1 adet yumurtanın sarısı
1 yemek kaşığı ayçiçek yağı
Çörek otu veya susam

NOT: Kullanacağınız un oranı yarım bardak oranında artıp azalabilir. Hamuru yoğururken unu yavaş yavaş eklemeye özen gösterin. Ayrıca tüm malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin.

Görsel 2

YAPILIŞI:

Geniş bir kabın içine ılık su ve sütü koyun.
Yaş maya ve toz şekeri ilave edip karıştırın ve mayanın aktive olması için 10 dakika bekletin.
Maya eridikten sonra zeytinyağı, yumurta ve yoğurt ekleyin.
Tüm malzemeleri elinizle veya bir çırpıcı yardımıyla karıştırın.
Yavaş yavaş elenmiş un ve tuzu ilave ederek yoğurmaya başlayın.
Elinize yapışmayan yumuşak bir hamur elde ettiğinizde üzerini nemli bir bez ile örtün ve en az 1 saat oda ısısında mayalanmaya bırakın.
İç harç için maydanoz yapraklarını ayırın ve ince ince doğrayın.
Beyaz peyniri rendeleyin veya küçük parçalar halinde olacak şekilde ufalayın.
Maydanoz ile peyniri karıştırın. Dilerseniz içine başka baharatlar da ekleyebilirsiniz.
Hamurun mayalanma süresi bittiğinde yumurta büyüklüğünde parçalar koparın.
Bu parçaları avucunuzda açın ve içine hazırladığınız iç harçtan bir tatlı kaşığı koyun.
Sonra hamuru kapatıp ister yuvarlak, ister ince uzun şekil verin.
Fırın tepsisine aralıklarla dizin.
Bir kasede yumurta sarısı ve ayçiçeği yağını karıştırın.
Tepsiye dizdiğiniz poğaçaların üzerine bu karışımdan sürün.
En son hepsine çörek otu veya susam serpin.
Fırına vermeden önce 10–15 dakika bekleterek tepside mayalandırın.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25–30 dakika pişirin.

Görsel 3

Enfes poğaçalarınız hazır! İç harcı konusunda tamamen özgürsünüz. Kıyma, patates, zeytin gibi değişik malzemelerle damak zevkinize göre hazırlayabilirsiniz. Ellerinize sağlık!

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