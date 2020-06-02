Hem kabarıyor, hem bayatlamıyor! Ustasından poğaça tarifi...

Günün hangi saatinde olursak olalım bir şeyler atıştırmak istediğimizde taptaze bir poğaçaya hayır diyemeyiz. Üstelik puf puf kabardıysa! Siz de yaptığınız zaman birkaç gün aynı tazelikte tüketebileceğiniz, harika bir poğaça tarifi arıyorsanız hazır olun. İşte karşınızda pofuduk ve bayatlamayan poğaça tarifi!

HAMUR İÇİN MALZEMELER:

3,5 su bardağı un

1 adet yumurta

Yarım su bardağı zeytinyağı

Yarım su bardağı yoğurt

3/4 su bardağı süt

1/4 su bardağı ılık su

Yarım paket (21 gram) yaş maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

İÇ MALZEMELERİ:

300 gram beyaz peynir veya lor peyniri

1/4 demet maydanoz

ÜZERİ İÇİN:

1 adet yumurtanın sarısı

1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

Çörek otu veya susam

NOT: Kullanacağınız un oranı yarım bardak oranında artıp azalabilir. Hamuru yoğururken unu yavaş yavaş eklemeye özen gösterin. Ayrıca tüm malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin.

YAPILIŞI:

Geniş bir kabın içine ılık su ve sütü koyun.

Yaş maya ve toz şekeri ilave edip karıştırın ve mayanın aktive olması için 10 dakika bekletin.

Maya eridikten sonra zeytinyağı, yumurta ve yoğurt ekleyin.

Tüm malzemeleri elinizle veya bir çırpıcı yardımıyla karıştırın.

Yavaş yavaş elenmiş un ve tuzu ilave ederek yoğurmaya başlayın.

Elinize yapışmayan yumuşak bir hamur elde ettiğinizde üzerini nemli bir bez ile örtün ve en az 1 saat oda ısısında mayalanmaya bırakın.

İç harç için maydanoz yapraklarını ayırın ve ince ince doğrayın.

Beyaz peyniri rendeleyin veya küçük parçalar halinde olacak şekilde ufalayın.

Maydanoz ile peyniri karıştırın. Dilerseniz içine başka baharatlar da ekleyebilirsiniz.

Hamurun mayalanma süresi bittiğinde yumurta büyüklüğünde parçalar koparın.

Bu parçaları avucunuzda açın ve içine hazırladığınız iç harçtan bir tatlı kaşığı koyun.

Sonra hamuru kapatıp ister yuvarlak, ister ince uzun şekil verin.

Fırın tepsisine aralıklarla dizin.

Bir kasede yumurta sarısı ve ayçiçeği yağını karıştırın.

Tepsiye dizdiğiniz poğaçaların üzerine bu karışımdan sürün.

En son hepsine çörek otu veya susam serpin.

Fırına vermeden önce 10–15 dakika bekleterek tepside mayalandırın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25–30 dakika pişirin.

Enfes poğaçalarınız hazır! İç harcı konusunda tamamen özgürsünüz. Kıyma, patates, zeytin gibi değişik malzemelerle damak zevkinize göre hazırlayabilirsiniz. Ellerinize sağlık!



