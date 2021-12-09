Mutfağınızda yepyeni bir lezzet: Hafif ve leziz elmalı kek tarifi...

İçeriğinde çeşitli vitaminler ve bolca lif barındıran elma, sindirim sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı oluyor. Tok tutucu özelliğiyle diyet yapanların da göz bebeği. Sarı, yeşil, kırmızı, ekşi tatlı her çeşidi çok faydalı! Siz de elmayla değişik tarifler denemeyi seviyorsanız, bu nefis kek tarifine mutlaka bir göz atın. Favori elma çeşidinizi seçin, haydi başlıyoruz!
MALZEMELER
2 orta boy elma
Yarım çay bardağı toz şeker
Yarım çay bardağı sıvı yağ
Yarım çay bardağı süt veya sulu kıvamlı yoğurt
1 yumurta
1 çay bardağı un
1 çay bardağı mısır unu
1 paket kabartma tozu
1 çay kaşığı toz tarçın
Yarım çay bardağı dövülmüş ceviz
HAZIRLANIŞI
Elmanın birini soyup küp şeklinde küçük küçük doğrayın.
Diğer elmayı soyup yaklaşık 1 cm kalınlığında yarım ay şeklinde dilimleyin.
Yumurta ve şekeri 2 dakika mikserle çırpın.
Sırasıyla sıvı yağ ve sütü ekleyerek 1 dakika daha çırpın.
Buğday unu, mısır unu ve kabartma tozunu da ekleyin, 3 dakika daha çırpın.
Küp şeklindeki elmaları hamura ekleyin, kaşık yardımıyla karıştırın.
Yağlı kağıt serdiğiniz fırın kabına hamuru dökün.
Tamamen kaba yayılan hamurun üzerine tarçın serpin. (Eşit dağılması için küçük bir süzgeçle eleyerek serpebilirsiniz.)
Kıyılmış cevizi de hamurun üzerine gezdirin. (Fındık, badem veya fıstık da kullanabilirsiniz.)
Tarçınlı hamura elma dilimlerinin her birini, yuvarlak kısmı üste gelecek şekilde ortasından tutup batırın.
Fırınınızı 180 dereceye ayarlayın ve fırın ısınana kadar hamurunuzu dinlendirin.
Keki orta göze koyarak yaklaşık 30 dakika pişirin.
Pişme süresi fırın büyüklüğüne veya kalıbın genişliğine göre değişebileceği için hamura çatal batırarak kontrol edin. Hamur çatala yapışmıyorsa kekiniz pişmiştir.
Kekinizi fırından çıkarın ve biraz soğutun.
Üzerine süzgeçle pudra şekeri eleyin.
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