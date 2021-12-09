Mutfağınızda yepyeni bir lezzet: Hafif ve leziz elmalı kek tarifi...

İçeriğinde çeşitli vitaminler ve bolca lif barındıran elma, sindirim sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı oluyor. Tok tutucu özelliğiyle diyet yapanların da göz bebeği. Sarı, yeşil, kırmızı, ekşi tatlı her çeşidi çok faydalı! Siz de elmayla değişik tarifler denemeyi seviyorsanız, bu nefis kek tarifine mutlaka bir göz atın. Favori elma çeşidinizi seçin, haydi başlıyoruz!

ELMALI KEK TARİFİ

MALZEMELER

2 orta boy elma

Yarım çay bardağı toz şeker

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı süt veya sulu kıvamlı yoğurt

1 yumurta

1 çay bardağı un

1 çay bardağı mısır unu

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı toz tarçın

Yarım çay bardağı dövülmüş ceviz

1 çorba kaşığı pudra şekeri

HAZIRLANIŞI