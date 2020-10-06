Hem pratik hem hızlı: Evde mayonez tarifi

Mutfakların en çok kullanılan soslarından biri olan mayonezin evde yapılabilmesi oldukça kolaydır. Mayonez yapımı adımlarını kolaylıkla uygulayarak hiçbir katkı maddesi kullanılmadığından emin olduğunuz lezzetli bir sos hazırlayabilir, misafirlerinize ana yemeğinizin yanında servis edebilirsiniz.Otuz saniye ile üç dakika arasında hazırlayabileceğiniz pratik mayonez tarifiyle hemen işe koyulabilirsiniz.

Çoğu kullanıcı market gibi satış yerlerinden almayı tercih etse de evde mayonez yapımı oldukça kolaydır ve pratik bir biçimde kısa sürede halledilebilir. Buna ek olarak, mayonez sosunuzu kendiniz yaparak hiçbir katkı maddesi içermediğinden emin olabilir, dolayısıyla çok daha sağlıklı bir sos elde edebilirsiniz.

Mayonez İçin Malzemeler

Mayonez sos tarifi kolay bir yapım aşamasına sahip olmasının yanı sıra çok az ve rahatlıkla temin edebileceğiniz malzemeler ihtiva eder. Oldukça pratik mayonez tarifimiz için gerekli malzemeler şunlardır:

2 adet yumurta sarısı

1 bardak bitkisel yağ

Yarım limon

Bir tutam tuz gereklidir.

1 tatlı kaşığı hardal (isteğe bağlı)

Taze karabiber (isteğe bağlı)

Evde Mayonez Yapılışı:

Kullanacağınız iki adet yumurta sarısını bir kaseye alın. Yumurta sarılarının arasında yumurta akı parçası kalmadığından emin olmanız daha iyi olur. Buna ek olarak karıştırmak için seçeceğiniz kasenin cam olmasının yanı sıra dar ve uzun olması da işinizi kolaylaştırır. Kase yerine mikserinizin kabını da bu iş için kullanabilirsiniz. İlaveten kasenin altına yerleştireceğiniz nemli bir bez, hem çırpma işlemi sırasında kasenin kaymasına engel olacak hem de malzemelerin ısınmasının önüne geçerek kıvamı tutturmanızda size yardımcı olacaktır. Yumurta sarılarına limon suyu ve biraz tuz ekleyerek devam edin. Cam kasenin içerisinde bu malzemeleri çırpın ve çırpma işlemine ara vermeden damlalar şeklinde sıvı yağ ekleyin. Malzemeleriniz çırpma işlemiyle beraber kıvam aldıkça rengi beyazlamaya başlar. Eğer hardal ve karabiber gibi malzemeler ekleyerek daha acı bir mayonez tadı yakalamak istiyorsanız bu aşamada eklemeniz uygun olur. Bu malzemeleri de tıpkı sıvı yağ gibi yavaş yavaş eklemelisiniz. Baharatlardan uzak durmayı tercih ediyorsanız çırpma işlemine aynı şekilde devam edebilirsiniz. Malzemeleriniz koyulaştıkça daha fazla sıvı yağ ekleyerek kıvamı ayarlayın. Aralarda tuz eklemeyi de unutmayarak elinizdeki yağ bitene kadar çırpma işlemine devam edin. Bu işlemin sonucunda mayonez hazır hale gelir.

Kıvamında Ev Yapımı Mayonez İçin İpuçları

Çırpma işlemi için daha uygun bir kap seçmeniz işleri sizin için oldukça hızlandıracaktır. Bunun için çırpma telinizi ya da blendırınızın kabını kullanabilirsiniz.

Hardal ya da karabiber gibi baharatlar kullanarak daha acılı ve hazır mayonezlerin tadına oldukça yakın bir sos elde edebilirsiniz. Ancak hardal ve karabibere takılı kalmayabilir, elinizde bulunan ya da denemek istediğiniz farklı baharatlarla yeni tatlar keşfedebilir, yeni bir acılı mayonez tarifi bile elde edebilirsiniz.

Çırpma işlemi sırasında sıvı yağın yanında ekleyeceğiniz bir tatlı kaşığı kadar su, yağın kıvamını bularak daha iyi karışmasına büyük destek sağlayarak çırpma sürenizi kısaltacaktır.

Vegan mayonez tarifi için ise tofu ve bitkisel yağlar tercih edilebilir. Bu tariften elde edeceğiniz mayonez katkı maddesi içermediği için uzun süreli kullanımı mümkün olmayacağından küçük bir kavanoz yeterli olur.

Zeytinyağı gibi ağır yağlar kullanmanız, yağın kokusunun mayoneze ağır basmasına sebep olur. Kullanım alanına göre tercih edilebilir olsa da eğer böyle bir sonuç istemiyorsanız ayçiçeği yağı gibi hafif bir yağa yönelmeniz daha lezzetli sonuç almanızı sağlar.