Hem pratik hem hızlı: Evde mayonez tarifi

Mutfakların en çok kullanılan soslarından biri olan mayonezin evde yapılabilmesi oldukça kolaydır. Mayonez yapımı adımlarını kolaylıkla uygulayarak hiçbir katkı maddesi kullanılmadığından emin olduğunuz lezzetli bir sos hazırlayabilir, misafirlerinize ana yemeğinizin yanında servis edebilirsiniz.Otuz saniye ile üç dakika arasında hazırlayabileceğiniz pratik mayonez tarifiyle hemen işe koyulabilirsiniz.
Çoğu kullanıcı market gibi satış yerlerinden almayı tercih etse de evde mayonez yapımı oldukça kolaydır ve pratik bir biçimde kısa sürede halledilebilir. Buna ek olarak, mayonez sosunuzu kendiniz yaparak hiçbir katkı maddesi içermediğinden emin olabilir, dolayısıyla çok daha sağlıklı bir sos elde edebilirsiniz.
Mayonez sos tarifi kolay bir yapım aşamasına sahip olmasının yanı sıra çok az ve rahatlıkla temin edebileceğiniz malzemeler ihtiva eder. Oldukça pratik mayonez tarifimiz için gerekli malzemeler şunlardır:
Çırpma işlemi için daha uygun bir kap seçmeniz işleri sizin için oldukça hızlandıracaktır. Bunun için çırpma telinizi ya da blendırınızın kabını kullanabilirsiniz.
Hardal ya da karabiber gibi baharatlar kullanarak daha acılı ve hazır mayonezlerin tadına oldukça yakın bir sos elde edebilirsiniz. Ancak hardal ve karabibere takılı kalmayabilir, elinizde bulunan ya da denemek istediğiniz farklı baharatlarla yeni tatlar keşfedebilir, yeni bir acılı mayonez tarifi bile elde edebilirsiniz.
Çırpma işlemi sırasında sıvı yağın yanında ekleyeceğiniz bir tatlı kaşığı kadar su, yağın kıvamını bularak daha iyi karışmasına büyük destek sağlayarak çırpma sürenizi kısaltacaktır.
Vegan mayonez tarifi için ise tofu ve bitkisel yağlar tercih edilebilir. Bu tariften elde edeceğiniz mayonez katkı maddesi içermediği için uzun süreli kullanımı mümkün olmayacağından küçük bir kavanoz yeterli olur.
Zeytinyağı gibi ağır yağlar kullanmanız, yağın kokusunun mayoneze ağır basmasına sebep olur. Kullanım alanına göre tercih edilebilir olsa da eğer böyle bir sonuç istemiyorsanız ayçiçeği yağı gibi hafif bir yağa yönelmeniz daha lezzetli sonuç almanızı sağlar.
Mayonezin kalorisi, diğer pek çok sos gibi oldukça yüksektir. Yaklaşık 100 gramı 900 kalori olabilen mayonez, neredeyse iki kaşık miktarıyla ağır bir tatlıyı yakalayarak 300 kaloriyi bulabilir. Bu kalori miktarını diyet mayonez yaparak oldukça azaltabilir, yaklaşık 150 kalori civarlarına düşürebilirsiniz.
Diyet mayonez tarifi, yumurta kullanılmamasıyla diğerlerinden ayrılır. Nitekim fazla kaloriyi veren esas malzeme de yumurta sarısıdır. Yumurta yerine bir fincan süt kullanarak daha düşük kalorili mayonez elde edebilirsiniz. Değişen tadını hazır mayonezlere yaklaştırmak için kıyılmış soğan ya da hardal ilave etmeniz iyi bir çözüm olabilir.
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