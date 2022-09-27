Hem pratik hem lezzetli çay için vazgeçilmez en iyi çelik çaycılar

Keyifli bir sohbet sırasında, arkadaş buluşmalarında, herhangi bir iş toplantısında masalarda olmazsa olmaz içecek; dumanı üstünde tüten, mis gibi bir çay. Pratikliğiyle hayat kolaylaştıran ve kısa sürede tadına doyum olmayan çaylar hazırlamanıza yardımcı olan en iyi çay makinelerini sizler için listeledik. Yazımızı inceleyerek ürünlere göz atabilir, beğendiğiniz modelleri güvenle satın alabilirsiniz. Haydi, başlıyoruz!

Çelik çaycı nasıl temizlenir?

Çaycılar elektrikle çalıştığı için suyu hızlıca ısıtırlar. Bu nedenle elektrik aksamının zarar görmemesi için temizliği özen ister. "Zaman içinde kirlenmeye başlayan elektrikli çelik çaycı nasıl temizlenir?" diye soracak olursanız beyaz sirke ve bulaşık deterjanıyla ürünü kolayca temizleyebilirsiniz. Bunun için öncelikle temiz bir bezi beyaz sirkeye batırın ve bu bezle çaycının dış yüzeyini silin. Ardından yumuşak bir süngere az miktarda bulaşık deterjanı dökün ve ovarak çaycının dış yüzeyini temizleyin. Son olarak nemli bir bezle yüzeyi silin. İşte bu kadar kolay!

1. Çayın tazeliğini koruyan: Arzum AR3023-INX Çaycı Heptaze Çay Makinesi

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En iyi çelik çaycı markaları arasında bulunan Arzum'un Arzum AR3023-INX Çaycı Heptaze Çay Makinesi, hareketli filtre özelliği ile çayın bayatlamasını önler. Çay, istediğiniz demlenme süresine ulaştığında hareketli filtreyi demlik sapına sabitleyebilirsiniz. Böylece çayın bayatlamasını önleyebilirsiniz. 0,8 litre demlik ve 1.9 litre alt haznesi ile doyasıya çay keyfi yaşamanızı sağlayan ürün, şık tasarımıyla mutfağınıza modern bir görünüm kazandırır. Sadece tek düğmeye basarak kolayca kullanabileceğiniz elektrikli çelik çaydanlık, hayatınızı büyük oranda kolaylaştıracak. Her zaman tazeliğini koruyan çaylar ile misafirlerinize keyifli anlar yaşatmaya ne dersiniz?

2. Uygun fiyatıyla bütçe dostu: King K-324 Harman Inox Çaycı

Uygun fiyatıyla bütçe dostu olan King K-324 Harman Inox Çaycı, modern görünümüyle mutfağınıza yenilik katar. Kaliteli işçiliğiyle öne çıkan çelik çaycı en ucuz seçenekler arasında yer alır. 1 litre demlik ve 2 litre su haznesi ile cihaz, kalabalık misafirler için oldukça uygun. Susuz çalışma emniyeti sayesinde su tükendiğinde kendini otomatik kapatır ve herhangi bir olumsuz durum yaşanmasını önler. Demlik kısmında yer alan çay filtresi ile ekstra süzgeç kullanmanıza gerek kalmaz. Kısa sürede lezzetli çay hazırlamanıza yardım eden çay makinesini ister evinizde ister iş yerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

3. Kalitesiyle öne çıkan: Arçelik Paslanmaz Çelik Inox Çaycı

En iyi çelik çay makinesi denildiğinde akla gelen ilk modeller arasında bulunan Arçelik Paslanmaz Çelik Inox Çaycı, kaliteli malzemesi sayesinde uzun yıllar hayatınızda kalmaya devam eder. 1,7 litre hacmi bulunan çaycı, kalabalık aile ve misafirler için son derece uygun. Kısa sürede tadına doyum olmayan çaylar demlemenize yardımcı olan elektrikli çay makinesi; ev, iş yeri ve okul gibi mekânlarda rahatlıkla tercih edilebilir. Temizliği ve kullanımı son derece kolay olan ürünü tek düğme ile çalıştırabilir, deterjan ve su yardımı ile temizleyebilirsiniz.

4. Sıcak tutma fonksiyonuyla: Grundig Çay Makinesi

Sıcak tutma fonksiyonu sayesinde çayı demledikten sonra da çayın ısısını korumaya devam eden Grundig Çay Makinesi, tavşankanı çaylar hazırlamanıza yardımcı olur. Paslanmaz çelik çay filtresi ile ekstra süzgeç kullanımına ihtiyaç duymayan ürün, bu özelliği ile oldukça pratik. 0,7 litre demlik ve 1,7 litre su haznesi ile günlük ve misafir kullanımına uygun olan ürünü ister evinizde ister iş yerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. 360 derece dönebilen taban tasarımı ise çay alırken cihazı istediğiniz yöne çevirerek daha rahat kullanmanıza imkân tanır. Bolca beğeni kazanan çaycıyı sepetinize hâlâ eklemediniz mi?

5. Çay tiryakilerinin ilk tercihi: Beko 2210 In Çaycı

Çay tiryakilerinin ilk tercihleri arasında bulunan Beko 2210 In Çaycı, otomatik çay demleme özelliği ile kısa sürede lezzetli çay hazırlamanıza yardımcı olur. 0,7 litre demlik ve 1,7 litre su haznesi sayesinde ürünle bol bol çay demleyebilirsiniz. Üzerinde bulunan su seviye göstergesi, cihazda yeteri miktarda su olup olmadığını görmenizi sağlar. Sıcak tutma özelliğiyle çayı sabit bir ısıda tutar. 360 derece dönebilen taban sistemi, çaycıyı rahat kullanmanızı sağlar. Elektrikli çaycı ile tadı damağınızda kalan çaylar hazırlamak artık çok kolay!

6. Renkli tasarımıyla beğeni kazanan: Fakir Chaizen Çay Makinesi

Sevilen çelik çaycı modelleri arasında bulunan Fakir Chaizen Çay Makinesi, renkli tasarımı ile mutfağınızın görünümüne yenilikçi bir hava katar. Paslanmaz çelik materyali sayesinde daha sağlıklı çay demlemenize yardımcı olan ürün, kaliteli malzeme yapısı ile uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanılır. İdeal sıcaklığa geldikten sonra otomatik kapanarak herhangi bir olumsuz durum yaşanmasını önler ve güvenli kullanım imkânı tanır. Kireç filtresi bulunan ürün hem kendini hem içilen çayı kireçten uzak tutarak daha keyifli bir çay içme deneyimi yaşatır.

7. Modern çizgileri mutfağına taşımak isteyenlere: Pierre Cardin Inox Çaycı

Son moda ürünleri mutfağına taşımak isteyenler, sizi böyle alalım! Yenilikçi tasarımı ile mutfağınıza modern bir görünüm kazandıran Pierre Cardin Inox Çaycı, 0,95 litre ekstra hacimli demlik ve 1,8 litre su haznesi ile ihtiyacınızı karşılar. Paslanmaz çelik malzemeden üretilen çay filtresi ile model, uzun ömürlü ve daha sağlıklı çaylar hazırlar. Otomatik sıcak tutma özelliği ise çay demlendikten sonra ısıyı istediğiniz seviyede sabit tutarak çay keyfini ikiye katlar. Tam otomatik olan ürün, su kaynadıktan sonra kendini sıcak tutma moduna alır.

8. Su ısıtıcı olarak da kullanılan: Karaca Retro Tea Çay Makinesi

Hem çaycı hem su ısıtıcı olarak kullanılan Karaca Retro Tea Çay Makinesi, krem ve mor renk seçenekleri ile mutfağınızın dekorasyonuna yenilikçi bir görünüm kazandırır. 0,95 litre demlik ve 1,8 litre su haznesi olduğu için ev, iş yeri ve ofis gibi yerlerde tercih edilebilir. Yüksek motor gücü sayesinde suyu hemen kaynatır ve kısa sürede çayınızı hazırlar. Susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemi ise cihazı kapatmayı unutsanız bile herhangi bir olumsuz durum yaşanmasını önler. Karaca ile dumanı üstünde, mis gibi tavşankanı çay demlemeye hazır olun!

9. Kusursuz tasarım: Emsan Bella Gusto Çaycı

Kusursuz parlaklıktaki dış tasarımı ile dikkat çeken Emsan Bella Gusto Çaycı, mutfağınıza şık bir görünüm kazandırır. Paslanmaz çelikten üretilen gövdesi ve kireç filtresi sayesinde içimi yumuşak, tadına doyum olmayan lezzetle çaylar hazırlamanıza yardımcı olur. 0,7 litre demlik ve 1,8 litre su haznesi sayesinde günlük kullanıma son derece uygun olan ürünle beş çayı çok daha keyifli geçer. 1800 Watt kaynatma gücü ile kısa sürede suyu ısıtarak en hızlı çayı hazırlayan çay makinesi, lezzetten asla ödün vermez.

10. Su sızdırmaz özel tasarım: Homend Royaltea 1711H Inox Çay Makinesi

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Su sızdırmaz özel gaga tasarımıyla kolay kullanım imkânı tanıyan Homend Royaltea 1711H Inox Çay Makinesi, çay doldururken etrafı kirletmez. 1 litre demlik ve 1,9 litre su haznesi ile bol miktarda çay demleyebilen ürün ile kalabalık misafirlerinizi rahatlıkla ağırlayabilirsiniz. Alt kısmına uyum sağlayan özel tasarımlı kapağı sayesinde su ısıtıcısı olarak da kullanılabilen ürün, mutfağınızda mutlaka bulunması gereken eşyalardan biri. Sıcak tutma özelliği ile çayı istenilen ısıda tutarak keyifli bir çay deneyimi sunan ürüne mutlaka bir şans verin.

11. Kalabalık misafirlere uygun: Özkent K-623 Marmaris Sade Elektrikli Semaver Çelik Çaycı

Kalabalık bir ailede yaşıyorsanız ya da bol bol misafir ağırlamayı seviyorsanız Özkent K-623 Marmaris Sade Elektrikli Semaver Çelik Çaycı, tam size göre! Paslanmaz çelik malzemeden üretilen çaycının 1,7 litre demlik ve 3,5 litre su haznesi sayesinde çay keyifleriniz artık yarım kalmayacak. Özel günlerde ve kalabalık çay davetlerinde yardımınıza koşan ürün, en lezzetli çay deneyimini yaşamanıza yardımcı olur. Su kaynadığında otomatik olarak kendini kapatan semaver, son derece güvenli kullanım sunar. "Kalabalık misafirler evimden eksik olmaz." diyorsanız ürünü kaçırmayın, deriz.

12. Kablosuz kullanım kolaylığı sağlayan: Altus Çelik Çay Makinesi

En uygun çelik çaycı modelleri arasında yer alan Altus Çelik Çay Makinesi, kablosuz kullanım özelliği sayesinde büyük kolaylık sağlar. 1,2 litre demlik ve 1,7 litre su haznesi ile istediğiniz miktarda çay hazırlamanıza imkân tanır. Ürün, açma kapama düğmesi üzerinde bulunan ışık sayesinde çayın hazırlandığını size haber verir. Cihazda bulunan çay filtresi, herhangi bir süzgeç kullanmanıza gerek kalmadan pürüzsüz ve yumuşak içimli çay hazırlamanızı sağlar. Minimal tasarımı ve mat rengi ile mutfağınıza çok yakışacak ürünü dilerseniz ofis için de tercih edebilirsiniz.

13. Porselen demliği ve şık tasarımıyla göz dolduran: PREMIER Çelik Çaycı Seti

Porselen demliği ile şık bir tasarıma sahip olan PREMIER Çelik Çaycı Seti, mutfağınızda mutlaka bulunması gereken eşyalar arasında yer alır. 0,8 litre porselen demlik ve 1,7 litre su haznesine sahip olan cihaz, eşsiz lezzette çayları hızlıca hazırlamanıza yardımcı olur. Üründe bulunan su seviye göstergesi ile cihazdaki su durumunu kolayca kontrol edebilirsiniz. Suyu tükendiğinde otomatik olarak kendini kapatır ve kazaların önüne geçer. Çıkarılabilen çay filtresini yıkayarak tekrar kullanabilirsiniz. Modern görünümü ile mutfağınızı süsleyecek ürünü alışveriş listenize eklemeye ne dersiniz?

14. Otomatik kapanma fonksiyonuyla güvenle kullanılan: Sinbo Elektrikli Çay Seti

En ucuz çelik çaycı markaları arasında bulunan Sinbo ile karşınızdayız! Minimal tasarımlı Sinbo Elektrikli Çay Seti, susuz kaldığında otomatik olarak kendini kapattığı için güvenli kullanım sunar. Üründe bulunan kablo saklama yuvası, cihazı kullanmadığınız zamanlarda görüntü kirliliğini ortadan kaldırır. 0,7 litre demlik ve 1,7 litre su haznesi olduğu için ailenize ve dostlarınıza yetecek kadar çay demleyebilirsiniz. Dayanıklı malzemesiyle uzun yıllar sorunsuz kullanılan, uygun fiyatı ile herkesin bütçesine hitap eden ürünü detaylı incelemeden alacağınız çay makinesine karar vermeyin.

15. Kolay kullanılan bir ürün isteyenlere: Remetta Çaycım Plus

Kolay kullanım imkânı sunan Remetta Çaycım Plus, modern tasarımı ile her mutfağa uyum sağlar. İster evinizde ister iş yerinizde tercih edebileceğiniz ürün; 0,8 litre demlik ve 1,8 litre su haznesine sahip. Demlik kısmında bulunan geniş çay filtresi, yumuşak içimli ve pürüzsüz bir çay keyfi yaşatır. Üzerinde bulunan tek düğmeyi hem cihazı açıp kapatmak hem çayı sıcak tutmak için kullanabilirsiniz. Kaliteli materyaliyle cihazı uzun yıllar sorunsuz kullanabilirsiniz. "Çay içmeden duramıyorum." diyorsanız kalitesiyle öne çıkan ürün, tam size göre!



