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Hem sağlığa hem de ekonomiye katkısı var! Fatsa sahilinde bulunuyor: "Altın kadar değerli"

02.06.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dumanlı kuvars taşı, şifalı olarak bilinen, sağlığa olumlu etkileri olan değerli bir taş. Altın kadar değerli olduğu, kuyumcularda değerlendirildiği belirtilen bu taş her ne kadar yurt dışından ihraç edilse de aslında Karadeniz bölgesinde, özellikle de Ordu'nun Fatsa sahilinde bulunabiliyor. Taşlara meraklı Necla Özyurt, Fatsa sahilindeki değerli taşların borsası olması gerektiğini söylüyor.

Hem sağlığa hem de ekonomiye katkısı var! Fatsa sahilinde bulunuyor: "Altın kadar değerli"

Fatsa sahili değerli taş zenginliğiyle dikkatleri üstüne çekiyor! Sahildeki değerli taşların sağlık açısından da yararlı olduğunun bilinmesi taşları ve sahilin önemini artırıyor. Dumanlı kuvars taşı, araştırmacıların en dikkatini çeken taşlar arasında yer alıyor. Taş meraklıları, bu değerli taşların ekonomiye de katkısı olabileceğini, borsası olması gerektiğini söylüyor.

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Karadeniz sahillerinin bazı bölgelerine kadar ulaşan değerli taşlar, araştırmacılar tarafından ilgi görürken, özelikle bulunan taşlardan dumanlı kuvars taşının bir borsasının oluşturulması isteniyor. Sağlık açısından da faydalı olduğu bilinen kuvars taşının, ülkeye ihracat yoluyla girdiği ancak Karadeniz Bölgesi’nde bulunabildiği belirtiliyor.

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“ALTIN KADAR DEĞERLİ OLAN BU TAŞLARIN BORSASI OLMASI GEREKİR"

Dumanlı kuvars taşının şifalı olarak bilindiğini söyleyen taş meraklısı Necla Özyurt şöyle konuştu:

“Çok farklı taşları Fatsa bölgemizdeki sahilde bulmak mümkündür. Deniz kenarında oluyor ve çok şifalıdır. Ayrıca bu taşları özellikle İstanbul’da kuyumcular değerlendiriyorlar. Dumanlı kuvars, akit taşı ve küre taşları bulduklarım içinde yer alıyor.

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Tesadüf üzerine bu değerli taşlarla tanıştım. Fatsa bölgesinde bu çıkan özel taşların değerlendirilmesi gerekiyor. Altın kadar değerli taşların borsası olması gerekir. Benim düşüncem bu yönde. Yurtdışından yaptığımız ithalatla getirilen bu taşlar aslında bölgemizde, ülkemizde çok sayıda var. Bunları değerlendirmek için yetkilileri de göreve davet ediyorum.”

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“EKONOMİYE KATKI OLARAK KULLANILABİLİR”

“Bu taşları toplamaya hobi olarak devam ediyorum” diyen Özyurt, “Yetkililer bununla ilgili bir birim kurarsa bizler için de gelir kaynağı olur, bölgemize de ekonomik olarak katkı sağlanır. Şimdi topladığım taşlarla bileklik ve kolye çalışmaları yapıyorum. Kendim takıyor ve çevremdekiler bu değerli taşlardan yaptığım aksesuarları çok beğeniyor” diye konuştu.

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(İHA)

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