Hem Sağlıklı Hem Pratik Bir Lezzet: Kereviz Salatası Tarifi

Yüksek tansiyondan kansere, kanserden kolesterole kadar birçok hastalığa iyi gelen kerevizi ister salata olarak isterseniz de meze olarak yapabilirsiniz. Zeytinyağlı kereviz yemeği damak tadınıza uymuyorsa ya da yemekle vakit harcamak istemiyorsanız yoğurtlu kereviz salatası tarifini ve zeytinyağlı kereviz salatası tarifi gibi farklı tatları deneyebilirsiniz. İster çiğ kereviz salatası tarifi ister pişmiş tarifler olsun zeytinyağ, limon, sarımsak ve yoğurdun çok yakıştığı kereviz; hafif, lifli ve besleyici bir seçenektir. Her türlü misafir sofrasına ve kalabalık akşam yemeklerine yakışacak kerevizi meze olarak ya da salata olarak tercih ederek sofralarda farklı bir tat sunabilirsiniz. Ayrıca diyetlerinizde sürekli aynı salatayı yemekten sıkılıyorsanız da diyet kereviz salatası tarifini deneyebilirsiniz. Evde pratik olarak yapmanız için birbirinden kolay tarifleri inceleyerek damak tadınıza uygun kereviz salatasını hızlıca hazırlayıp afiyetle tüketebilirsiniz! Kerevizin Kararmaması İçin Ne Yapılır? Manavdan ya da marketlerden alacağınız taze kerevizleri büyük bir bıçakla dilimlere ayırın. Dilimleri bir meyve bıçağı ile soyduktan sonra büyükçe bir kaba koyun. Kaba koyduğunuz kereviz parçalarının kararmaması için üzerine bir limon sıkın.

Yoğurtlu Kereviz Salatası Tarifi Malzemeler: 1 adet kereviz

1 adet limon suyu

Süzme yoğurt

2 yemek kaşığı mayonez

Tuz

2 diş sarımsak

İsteğe bağlı olarak dövülmüş ceviz içi

Kereviz Salatası Yapılışı Kerevizi soyup limonlayın ve ardından da rendeleyin.

Rendelediğiniz kerevizi bir kaba alarak üzerine yoğurdu, tuzu, sarımsağı ve mayonezi ekleyip iyice karıştırın.

Ardından üzerine isteğe göre cevizleri serpebilirsiniz. Kısa sürede hazırlanabilen bu lezzet, sindirimi kolay ve hafif bir salatadır. Bu salataya biraz farklılık katmak isterseniz portakallı kereviz salatası tarifini deneyebilirsiniz. Bunun için yukarıdaki karışıma elma da rendeleyin. Ardından portakalları ortadan ikiye bölüp içlerini oyarak, hazırladığınız salatayı portakal kabuklarına doldurabilirsiniz. Portakal kabuklarını doldurduktan sonra portakallı kereviz salatanız hazır hale gelir. Tadı kadar sunumu da hoş olan bu tarif, sofranıza çok yakışır. Zeytinyağlı Kereviz Salatası Tarifi Kerevizi çiğ sevmeyenlerin gözdesi olan zeytinyağlı kereviz salatası da oldukça pratik bir tariftir. İşte kereviz salatası tarifi için gerekli malzemeler:

1 adet orta boy kereviz

Limon

Tuz

1 büyük boy soğan

1 büyük boy patates

Zeytinyağı

Yarım çay bardağı su Zeytinyağlı Kereviz Salatası Yapılışı Kereviz, soğan ve patatesleri dilimleyin.

Tencereye zeytinyağını döküp üzerine dilimlediğiniz soğanı, kerevizi ce patatesi dizin.

Bu malzemeleri dizdikten sonra en üste limon dilimlerini de koyarak tuzu ve yarım çay bardağı suyu ilave edin.

Ardından ocağı yakın ve hiç karıştırmadan sebzeler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin.

Havuçlu Kerevizli Meze Tarifi Yemeklerin yanına farklı bir meze arayışınız varsa havuçlu kerevizli mezeyi deneyebilirsiniz. Yukarıda verilen yoğurtlu kereviz salatası malzemelerine ek olarak iki adet havuca ve zeytinyağına ihtiyacınız olacaktır. Yapılışı: Kerevizi ve havuçu rendeleyip ardından zeytinyağını tavaya dökün.

Ocağa aldığınız tava ısınmaya başlayınca kereviz ve havuçları 5 dakika kadar kavurun.

Havuç ve kerevizleri ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

O sırada yoğurt, sarımsak, mayonez ve tuzu bir kaba altın ve karıştırın.

Soğuyan kereviz ve havucu bu karışıma ekleyin ve iyice karışmasını sağlayın.

Bir süre dolapta bekleteceğiniz mezenizi dilerseniz ceviz ve maydanoz ile süsleyerek servis edebilirsiniz. Kereviz Salatasının Sunumu Nasıl Yapılır? Yapımı birbirinden kolay olan kereviz salatalarının sunumunu kendiniz ve sevdiklerinizin damak tadına göre çeşitlendirebilirsiniz. İster yoğurtlu kereviz salatası ister portakallı kereviz salatası ile sofralarınıza renk katabilirsiniz.

Kereviz mevsimine denk gelen maydanoz, limon, turp, dereotu gibi çeşitlerle sunumunuzu zenginleştirebilirsiniz.

Kereviz salatasının üzerini antep fıstığı, ceviz ya da fındıkla süsleyebilirsiniz.

Kereviz ana yemek olmadığından yanında pilav, nohut, çıtır patates, kadınbudu köfte gibi ana yemeklerle servis edebilirsiniz. Özellikle kış aylarında pişirilen baklagillerle sunulduğunda kereviz vücuda gerekli enerjiyi sağlar ve sizi uzun bir süre tok ve zinde tutar.