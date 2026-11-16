Sular altında kalan köyün minaresine çıktı! 30 yıl sonra bir ilk yaşandı

Sivas'ın Hafik ilçesinde yer alan eski Pusat köyü, 1996 yılında inşa çalışmaları başlayan ve 2002 yılında tamamlanan barajla taşındı. Yıllar içerisinde artan baraj suyu sonrası eski Pusat köyü, tamamen sular altında kaldı.

Kentte yaşanan kuraklığın ve bolluğun göstergesi olarak bilinen eski Pusat köyü camiinin minaresi, barajın simgesi haline geldi. Sivas'ta yaşayan bir grup dağcı, bot ile Pusat Barajı'na girdi.

Bir süre barajda bot ile gezen Kerim Kaya, daha sonra sular altında kalan cami minaresine çıkarak ezan okudu. Eski Pusat köyü camiinde 30 yıl sonra tekrar ezan okunmuş oldu.

"ESKİ PUSAT KÖYÜ'NÜN ÜSTÜNDE"

Doğa sporları tutkunu Selahattin Güngördü, "Pusat barajı Hafik ile Doğanşar ilçemizin arasında bulunuyor. Karşı da bulunan metruk binada antrenmanlarımızı yapacağız. Şuan da Pusat barajında eski Pusat köyünün üzerindeyiz. Uzun yıllardır köyde bulunan camide okunmayan ezanı bugün Kerim Kaya arkadaşımız minareye çıkarak okudu. Camii minaresi yılardır suyun içinde çok döküldüğü için bizi biraz korkuttu. Çok şükür Allah'ın izniyle bunu da başardık" dedi,

Pusat köyünde su altında kalan cami minaresinde ezan okuyan Kerim kaya ise, "Çok farklı bir duygu oldu benim için. Normal camide ezan okuduğum oldu ama böyle bir ortamda okumak biraz garip geldi" diye konuştu.