YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Hem şifa deposu hem de şipşak hazırlanıyor! Tiryakisi olacağınız pancar turşusu tarifi

Hem şifa deposu hem de şipşak hazırlanıyor! Tiryakisi olacağınız pancar turşusu tarifi

23.11.2021 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yararları saymakla bitmeyen pancar, en sevilen sebzelerin başında geliyor. Salatası, çorbası, sosu derken mutfakların olmazsa olmazı haline gelmiş durumda. Fakat pancarın öyle bir hali var ki, diğer pancarlı tariflerin pabucunu dama atıyor: Turşu! Pancar turşusu hem bir şifa deposu hem de herkes tarafından sevilerek tüketiliyor. İşte şipşak hazırlayabileceğiniz pancar turşusu tarifi...

Hem şifa deposu hem de şipşak hazırlanıyor! Tiryakisi olacağınız pancar turşusu tarifi

Sarısı, beyazı, kırmızısı... Pancar, renkleriyle adeta görsel bir şölen yaratan sebzelerin başında gelir. Öyle ki, renginden dolayı birçok tatlıda renklendirici olarak kullanılır. İçerdiği vitaminler ve mineraller sayesinde de sağlıklı tarifler için sıkça tercih edilir. Kalp sağlığı, tansiyon, sindirim sorunları ve diyabete iyi geldiği uzmanlar tarafından söyleniyor. Hal böyle olunca çorbası, salatası ve sosu da sevilerek tüketiliyor. Ama hepsinden daha çok sevilerek tüketilen bir şey var, pancar turşusu! Pancar, pratik tarifi ile turşuda da diğerlerini solluyor. İşte vitamin deposu olan pancar turşusu tarifi...

PANCAR TURŞUSU

MALZEMELER

  • 1 su bardağı sirke

  • 1 kilogram kırmızı pancar

  • 6-7 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı kaya tuzu

  • Yeteri kadar su

HAZIRLANIŞI

  • İlk olarak pancarları sıcak suda güzelce yıkayın.

  • Daha sonra kabuklarını ince olmasına özen göstererek soyun.

  • Derin bir tencereye soyduğunuz pancarları ilave edin.

  • Üzerini geçecek kadar kaynar su dökün ve kaynatın.

  • Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika daha kaynatın.

  • Eğer pancarlarınız sert ise kaynama süresini uzun tutabilirsiniz çünkü pancarın cinsine ve boyutuna göre kaynama süresi değişebilir.

  • Pancarlarınıza çatal batırarak pişip pişmediğini kontrol edin.

  • Eğer çatalı batırınca yumuşak bir doku hissettiyseniz, pancarınız pişmiş demektir.

  • Delikli kepçe kullanarak pancarları kaynar sudan çıkartın ve derin bir kaba alın.

  • Biraz ılımasını bekleyin.

  • Ilıyan pancarları küp küp doğrayın.

  • Küp küp doğradığınız pancarları kavanozlara doldurun.

  • Ara ara olacak şekilde 1-2 diş sarımsak yerleştirin.

  • Eğer çok sarımsak sevmiyorsanız, sarımsakları ikiye bölüp pay edebilirsiniz.

  • Ilımış olan haşlama suyuna tuz ve sirkeyi ekleyip ardından karıştırın.

  • Kavanozlara karışımı eşit miktarlarda olacak şekilde dökün.

  • Dökme işlemini tamamladıktan sonra kapaklarını sıkıca kapatın.

  • Serin bir ortamda beklemeye bırakın.

  • Birkaç gün sonra pancar turşularınız yemeye hazır hale gelecek. Afiyet olsun!
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Kapının önünde evlendik""Kapının önünde evlendik"
PARTNER Ameliyattan karizma çıktığım doğrudur Ameliyattan karizma çıktığım doğrudur
Evde ıslak hamburger nasıl yapılır? Evde ıslak hamburger nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Metin Akpınar'ın o sözlerine Cem Yılmaz'dan yanıt: Bir gün beni sahnede izlerse...

Metin Akpınar'ın o sözlerine Cem Yılmaz'dan yanıt: Bir gün beni sahnede izlerse...

Nevşin Mengü’den kötü haber

Nevşin Mengü’den kötü haber

Artık cipsin de sağlıklısı var! Çocuklarınızın tiryakisi olacak

Artık cipsin de sağlıklısı var! Çocuklarınızın tiryakisi olacak

İndirimli döküm tencereler ile sağlıklı yemekler!

İndirimli döküm tencereler ile sağlıklı yemekler!

Görüntüsüyle göze, tadıyla mideye hitap ediyor

Görüntüsüyle göze, tadıyla mideye hitap ediyor

"Bu koca lahanayı nasıl bitireceğiz?" diyenlere enfes tarifler!

"Bu koca lahanayı nasıl bitireceğiz?" diyenlere enfes tarifler!

İlginizi Çekebilir

Kahvede yepyeni bir tat arayanlara en iyi moka pot önerileri

Kahvede yepyeni bir tat arayanlara en iyi moka pot önerileri

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Her yanı eşit pişiren en iyi kek kalıbı çeşitleri

Her yanı eşit pişiren en iyi kek kalıbı çeşitleri

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.