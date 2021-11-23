Hem şifa deposu hem de şipşak hazırlanıyor! Tiryakisi olacağınız pancar turşusu tarifi

Sarısı, beyazı, kırmızısı... Pancar, renkleriyle adeta görsel bir şölen yaratan sebzelerin başında gelir. Öyle ki, renginden dolayı birçok tatlıda renklendirici olarak kullanılır. İçerdiği vitaminler ve mineraller sayesinde de sağlıklı tarifler için sıkça tercih edilir. Kalp sağlığı, tansiyon, sindirim sorunları ve diyabete iyi geldiği uzmanlar tarafından söyleniyor. Hal böyle olunca çorbası, salatası ve sosu da sevilerek tüketiliyor. Ama hepsinden daha çok sevilerek tüketilen bir şey var, pancar turşusu! Pancar, pratik tarifi ile turşuda da diğerlerini solluyor. İşte vitamin deposu olan pancar turşusu tarifi...

PANCAR TURŞUSU

MALZEMELER

1 su bardağı sirke

1 kilogram kırmızı pancar

6-7 diş sarımsak

1 yemek kaşığı kaya tuzu

Yeteri kadar su

HAZIRLANIŞI

İlk olarak pancarları sıcak suda güzelce yıkayın.

Daha sonra kabuklarını ince olmasına özen göstererek soyun.

Derin bir tencereye soyduğunuz pancarları ilave edin.

Üzerini geçecek kadar kaynar su dökün ve kaynatın.

Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika daha kaynatın.

Eğer pancarlarınız sert ise kaynama süresini uzun tutabilirsiniz çünkü pancarın cinsine ve boyutuna göre kaynama süresi değişebilir.

Pancarlarınıza çatal batırarak pişip pişmediğini kontrol edin.

Eğer çatalı batırınca yumuşak bir doku hissettiyseniz, pancarınız pişmiş demektir.

Delikli kepçe kullanarak pancarları kaynar sudan çıkartın ve derin bir kaba alın.

Biraz ılımasını bekleyin.

Ilıyan pancarları küp küp doğrayın.

Küp küp doğradığınız pancarları kavanozlara doldurun.

Ara ara olacak şekilde 1-2 diş sarımsak yerleştirin.

Eğer çok sarımsak sevmiyorsanız, sarımsakları ikiye bölüp pay edebilirsiniz.

Ilımış olan haşlama suyuna tuz ve sirkeyi ekleyip ardından karıştırın.

Kavanozlara karışımı eşit miktarlarda olacak şekilde dökün.

Dökme işlemini tamamladıktan sonra kapaklarını sıkıca kapatın.

Serin bir ortamda beklemeye bırakın.

Birkaç gün sonra pancar turşularınız yemeye hazır hale gelecek. Afiyet olsun!

