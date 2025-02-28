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  4. Hemşire gördüğüne inanamadı! Her yeri yemyeşil halde doktor kontrolüne gittiği anlar sosyal medyada viral oldu

Hemşire gördüğüne inanamadı! Her yeri yemyeşil halde doktor kontrolüne gittiği anlar sosyal medyada viral oldu

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
28.02.2025 17:53
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TikTok fenomeni Big Fat Jenna, Shrek kostümüyle doktora gittiği videosuyla sosyal medyada büyük ilgi gördü. 1,1 milyon takipçisi bulunan Jenna, 25. doğum gününe yaklaşırken samimi bir şekilde yaptığı paylaşımda, hemşireyle olan eğlenceli anlarını ve hastanedeki anları takipçileriyle paylaştı.

Hemşire gördüğüne inanamadı! Her yeri yemyeşil halde doktor kontrolüne gittiği anlar sosyal medyada viral oldu

TikTok’un ünlü ismi Big Fat Jenna, Shrek kostümüyle yaptığı paylaşımla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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1,1 milyon takipçisi bulunan Jenna, 25. doğum günü öncesinde hastaneye giderek doktor kontrolüne girdi. Jenna, bu samimi anı takipçileriyle paylaştı.

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HEMŞİRE ŞAŞKINA DÖNDÜ

Ancak neye uğradığını şaşıran hemşire, test sırasında eğlenceli bir şekilde Shrek kostümünü yorumladı. Jenna, “En korkutucu şey evden çıkmak ve randevumu beklemekti, ama hemşire çok iyi karşıladı!” diyerek eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok Doktor Hemşire yeşil
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