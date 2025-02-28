Hemşire gördüğüne inanamadı! Her yeri yemyeşil halde doktor kontrolüne gittiği anlar sosyal medyada viral oldu

TikTok’un ünlü ismi Big Fat Jenna, Shrek kostümüyle yaptığı paylaşımla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

1,1 milyon takipçisi bulunan Jenna, 25. doğum günü öncesinde hastaneye giderek doktor kontrolüne girdi. Jenna, bu samimi anı takipçileriyle paylaştı.

HEMŞİRE ŞAŞKINA DÖNDÜ

Ancak neye uğradığını şaşıran hemşire, test sırasında eğlenceli bir şekilde Shrek kostümünü yorumladı. Jenna, “En korkutucu şey evden çıkmak ve randevumu beklemekti, ama hemşire çok iyi karşıladı!” diyerek eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaştı.