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Hentbol: Erkekler Süper Lig

09.04.2022 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş: 36 - Antalyaspor: 30

İSTANBUL (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig 21. hafta maçında Beşiktaş, konuk ettiği Antalyaspor'u 36-30 yendi.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan haftanın açılış maçında siyah-beyazlı ekip, ilk yarısını da 20-17 önde kapattığı mücadeleden 36-30 galip ayrıldı.

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Antalyaspor

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