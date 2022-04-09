İSTANBUL (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig 21. hafta maçında Beşiktaş, konuk ettiği Antalyaspor'u 36-30 yendi.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan haftanın açılış maçında siyah-beyazlı ekip, ilk yarısını da 20-17 önde kapattığı mücadeleden 36-30 galip ayrıldı.



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