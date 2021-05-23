Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı, Türkiye Kupası yarı final rövanşında Göztepe'yi 37-27 mağlup ederek finale yükseldi.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını 19-12 üstünlükle tamamladı.

Yarı final ilk maçında rakibini 41-25 yenen siyah-beyazlı ekip, ikinci maçı da kazanarak adını finale yazdıran taraf oldu.

Beşiktaş Aygaz, finalde Spor Toto-İzmir Büyükşehir Belediyespor eşleşmesinin galibi ile kupayı kazanmak için karşı karşıya gelecek.

Öte yandan mücadeleyi takip eden Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, maçın ardından soyunma odasında hentbolcuları tebrik etti.



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