Hentbol: Toplu sonuç

İSTANBUL (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 16. haftasında 4 maç oynanırken, Erkekler Süper Ligi'nde 20. hafta tek maçla başladı.

Liglerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

- Kadınlar Süper Ligi

Tekirdağspor-Görele Belediyespor: 29-25

Konyaaltı Belediyespor-Araç Belediyespor: 38-25

Üsküdar Belediyespor-Yalıkavakspor: 27-30

Egospor-Kastamonu Belediyespor: 24-42

- Erkekler Süper Ligi

Beykoz Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor: 36-26



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