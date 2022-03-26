YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Hentbol: Toplu sonuç

Hentbol: Toplu sonuç

26.03.2022 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hentbol: Toplu sonuç

İSTANBUL (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 16. haftasında 4 maç oynanırken, Erkekler Süper Ligi'nde 20. hafta tek maçla başladı.

Liglerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

- Kadınlar Süper Ligi

Tekirdağspor-Görele Belediyespor: 29-25

Konyaaltı Belediyespor-Araç Belediyespor: 38-25

Üsküdar Belediyespor-Yalıkavakspor: 27-30

Egospor-Kastamonu Belediyespor: 24-42

- Erkekler Süper Ligi

Beykoz Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor: 36-26

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Su fakiri olmamak için "sünger şehirler haline gelmeliyiz"Su fakiri olmamak için "sünger şehirler haline gelmeliyiz"
Tekirdağ'daki kadın cinayeti sanığına müebbet hapis cezası verildiTekirdağ'daki kadın cinayeti sanığına müebbet hapis cezası verildi
Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdüTrabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

İstanbul Namaz Vakitleri 26 Mart Cumartesi

İmsak
05:25
Sabah
06:51
Öğle
13:15
İkindi
16:44
Akşam
19:29
Yatsı
20:49
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.