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Henüz 11 yaşındaydı! 965 kilometre boyunca tek başına Ukrayna’dan kaçan çocuk annesine kavuştu

18.03.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus işgalinin ilk haftasında anne ve babasını Ukrayna’da bırakarak ülkeden kaçan 11 yaşındaki Hassan Pisecka dünya manşetlerindeki yerini almıştı. Tek başına 965 kilometrelik yolu giderek Slovakya sınırına ulaşan kahraman çocuk gündem olmayı başarmıştı.  Elinde sadece bir telefon numarası ve plastik torbayla Ukrayna'dan ayrılan Pisecka sonunda annesine kavuştu. İkilinin sarılması duygusal anlar yaşattı.

Henüz 11 yaşındaydı! 965 kilometre boyunca tek başına Ukrayna’dan kaçan çocuk annesine kavuştu

Avrupa'nın en büyük nükleer enerji santrallerinden biri olan Zaporijya’nın Rus askerleri tarafından saldırıya uğraması üzerine 11 yaşındaki Hassan Pisecka’nın ailesi onu Slovakya’daki akrabalarının yanına gönderdi. Pasaportu ve elindeki telefon numarasıyla 965 kilometre boyunca tek başına seyahat eden Pisecka’nın resmi kaynaklar akrabalarına ulaşıldığını bildirmişti. Engelli annesine bakmak zorunda olduğu için oğlunu tek başına savaştan kurtardığını ifade eden Yulia, sonunda Pisecka’ya kavuştu. İkilinin kavuşma anlarında çekilen bir fotoğraf herkesi duygulandırdı.

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Engelli annesi ve kardeşleriyle birlikte Ukrayna’dan kaçarak Slovakya sınırlarına ulaşmayı başardıklarını söyleyen anne Yulia, “Tren yolculuğu çok zordu. Yüzlerce kişi tek bir vagonun içinde sıkışıp kaldık ama ailemizi yeniden bir araya getirmek için kaçmamız gerekiyordu. Herkese yürekten teşekkür etmek istiyorum. Şimdi tüm aile sıfırdan başlayacağız. Sahip olduğumu her şeyi kaybettik ama sağlıklıyız” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
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