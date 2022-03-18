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Ekmek kuyruğunda beklerken Rus askerleri tarafından öldürülmüştü! Son sözleri ortaya çıktı: Güvenliğimden endişe ediyorum

18.03.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'nın Çernihiv kentinde bir fırını hedef aldığı iddia edilmişti. Fırının önündeki kuyrukta bekleyen 10 sivil hayatını kaybettiği ifade edilmişti. Ekmek kuyruğunda Rus kurşunlarının hedefi olan sivillerden biri de Amerikalı öğretmen Jimmy Hill. Öğretmenin Kiev’den yaklaşık iki kilometre uzaklıktaki Chernihiv’deki ekmek kuyruğunda Rus keskin nişancılar tarafından vurularak öldürülmesinden önceki son paylaşımı ortaya çıktı.

Ekmek kuyruğunda beklerken Rus askerleri tarafından öldürülmüştü! Son sözleri ortaya çıktı: Güvenliğimden endişe ediyorum

ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, “ Rus kuvvetleri Çernihiv'de ekmek kuyruğunda bekleyen 10 kişiyi öldürdü. Bu tür korkunç saldırılar durdurulmalı. Ukrayna'daki herhangi bir vahşet suçu için hesap verebilirliği sağlamak için mevcut tüm seçenekleri değerlendiriyoruz” denildi. Olayın ardından saldırıda hayatını kaybeden sivillerin kimlikleri de ortaya çıkmaya başladı.

Hayatını kaybeden sivillerden birinin Amerikalı öğretmen Jimmy Hill olduğu doğrulandı. Ailesi, Hill'in MS teşhisiyle hastaneye kaldırılan Ukraynalı sevgilisi Irina'ya baktığı için Chernihiv'de yaşadığını söyledi. Saldırının başladığı ilk günden bu yana Ukrayna’da bulunan Hill, sık sık sosyal medyadan bölgedeki son durumu anlatıyordu. Hill’in ölmeden saatlerce yaptığı bir paylaşım ise sosyal medyanın dikkatini çekti.

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“BİR PLAN YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Ukrayna’da olduğu süre boyunca sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla Rus işgalinin şiddetini anlatmaya çalışan Hill, son gönderisinde, “Şehrin genelinde casuslar var. Güvenliğimden endişe ediyorum. Bambalama şimdi yoğunlaştı. Bölgeden fotoğraf çekilmesine izin verilmiyor” notunu eklemişti.

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Önceki gönderilerinde ise Ukrayna’daki gıda sorununa dikkat çeken Hill, “Yiyecek porsiyonları azaldı. Çoğu gece bombalama ve patlamalar var. Uyumak gerçekten çok zor. İnsanlar depresyona giriyor. Bir plan yapmaya çalışıyoruz. Buradan çıkmamız gerekiyor. Çocuklu bir aileyi yanımıza almak istiyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

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Ölümünden iki gün öncesinde ise Hill paylaşımında, “Yarın kaçmayı deneyebiliriz ama İra'nın annesi istemiyor. Her gün insanlar kaçmaya çalışırken öldürülüyor. Her iki şekilde de risk. Günde sadece birkaç saat wifi kullanıyorum. Birkaç gün yetecek kadar yiyeceğimiz var” demişti.

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“CESEDİ SOKAKTA BULUNDU”

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Hill'in kız kardeşi Cheryl Hill Gordon, erkek kardeşinin cesedinin yerel polis tarafından sokakta bulunduğunu söyledi. Gordon, “Kardeşim Jimmy Hill Ukrayna'nın Chernihiv kentinde öldürüldü. Rus askeri keskin nişancıları tarafından vurulduklarında birkaç kişiyle birlikte ekmek kuyruğunda bekliyordu.Ceset yerel polis tarafından sokakta bulundu” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kiev Rusya Ukrayna
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