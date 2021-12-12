MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. "Hep bir yerlerin konuşuluyor" diyen oğlunu paylaştı! Songül Karlı'nın oğlu boyuna yetişti

"Hep bir yerlerin konuşuluyor" diyen oğlunu paylaştı! Songül Karlı'nın oğlu boyuna yetişti

12.12.2021 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde yaptırdığı estetiklerle sık sık gündeme gelen Songül Karlı "Hep bir yerlerin konuşuluyor" oğluyla pozunu paylaştı. Songül Karlı'nın oğlu Efe annesinin boyuna yetişti.

"Hep bir yerlerin konuşuluyor" diyen oğlunu paylaştı! Songül Karlı'nın oğlu boyuna yetişti

Eski eşi tarafından dolandırıldıktan sonra maddi olarak zor bir dönem geçiren, Müge Anlı'ya bile çıkmayı düşünen Songül Karlı hayatını yoluna soktu.

Son dönemde estetikleri ve cesur paylaşımlarıyla gündeme gelen Songül Karlı'nın gözlerden uzak büyüttüğü bir de oğlu var. Karlı oğluyla yaptığı paylaşımlarla bir kez daha ilgi odağı olmayı başardı.

Songül Karlı oğlu Efe Furkan Gümüş ile çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. "Çocuğunuz varsa kimseye ihtiyacınız olmaz" diyen şarkıcının oğlu gözlerden kaçmadı.

eaeae

Efe Furkan Gümüş ise annesi için, "Annelerin annesi" diyerek paylaşım yaptı.

Ekran Alıntısı

GÖĞÜSLERİNİ KÜÇÜLTTÜRECEK

Karlı geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada oğlunun kendisine sitem ettiğini söylemişti. Karlı açıklamasında şunları söylemişti: "Hayatımdaki tek çakma şey saçlarım. Orijinali siyah ama ben sarı seviyorum. Hiç estetik yaptırmadım ama göğüslerimi 3 kere küçülttürdüm. Hâlâ elbiselerin fermuarları zor çekiliyor. 4. operasyon kapıda. Bir fotoğraf koydum olay oldu. Efe diyor ki anne Allah aşkına yapma, YouTube’a giriyorum hep bir yerlerin konuşuluyor!"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Kim Milyoner Olmak İster'de 'ehliyet dersi' veren yarışmacı 'trafik kuralı' sorusunda elendi! "Sanırım caps oldunuz Canan Hanım"'Kim Milyoner Olmak İster'de 'ehliyet dersi' veren yarışmacı 'trafik kuralı' sorusunda elendi! "Sanırım caps oldunuz Canan Hanım"
PARTNERYeni arabasına servet ödediYeni arabasına servet ödedi
Türkiye en çok onu merak etmiş! Son paylaşımı olay olduTürkiye en çok onu merak etmiş! Son paylaşımı olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Songül Karlı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hakan Ural ve Nur Tuğba Algül için sağlıkçılar harekete geçti!

Hakan Ural ve Nur Tuğba Algül için sağlıkçılar harekete geçti!

Türkiye'de 6 kişide Omicron varyantı tespit edildi

Türkiye'de 6 kişide Omicron varyantı tespit edildi

Bakan Bilgin'den asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması

Bakan Bilgin'den asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması

Zümrüdüanka’nın yıldızından bikinili paylaşım

Zümrüdüanka’nın yıldızından bikinili paylaşım

Gözüme İletişim Başkanlığının binasını kestirdim

Gözüme İletişim Başkanlığının binasını kestirdim

Funda Arar’ın oğlu neredeyse boyu kadar oldu

Funda Arar’ın oğlu neredeyse boyu kadar oldu

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Konuşanlar tartışması Meclise taşındı! Ilıcalı ve Hasan Can için çok sert sözler

Konuşanlar tartışması Meclise taşındı! Ilıcalı ve Hasan Can için çok sert sözler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Olay açıklama! "Altını da beraber kaçırdılar"

Olay açıklama! "Altını da beraber kaçırdılar"

Hasan Can Kaya'ya kötü haber! RTÜK Başkanı açıkladı

Hasan Can Kaya'ya kötü haber! RTÜK Başkanı açıkladı

Eski gelin adayının yeni mesleği şaşırttı

Eski gelin adayının yeni mesleği şaşırttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.