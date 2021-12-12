"Hep bir yerlerin konuşuluyor" diyen oğlunu paylaştı! Songül Karlı'nın oğlu boyuna yetişti

Eski eşi tarafından dolandırıldıktan sonra maddi olarak zor bir dönem geçiren, Müge Anlı'ya bile çıkmayı düşünen Songül Karlı hayatını yoluna soktu.

Son dönemde estetikleri ve cesur paylaşımlarıyla gündeme gelen Songül Karlı'nın gözlerden uzak büyüttüğü bir de oğlu var. Karlı oğluyla yaptığı paylaşımlarla bir kez daha ilgi odağı olmayı başardı.

Songül Karlı oğlu Efe Furkan Gümüş ile çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. "Çocuğunuz varsa kimseye ihtiyacınız olmaz" diyen şarkıcının oğlu gözlerden kaçmadı.

Efe Furkan Gümüş ise annesi için, "Annelerin annesi" diyerek paylaşım yaptı.

GÖĞÜSLERİNİ KÜÇÜLTTÜRECEK

Karlı geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada oğlunun kendisine sitem ettiğini söylemişti. Karlı açıklamasında şunları söylemişti: "Hayatımdaki tek çakma şey saçlarım. Orijinali siyah ama ben sarı seviyorum. Hiç estetik yaptırmadım ama göğüslerimi 3 kere küçülttürdüm. Hâlâ elbiselerin fermuarları zor çekiliyor. 4. operasyon kapıda. Bir fotoğraf koydum olay oldu. Efe diyor ki anne Allah aşkına yapma, YouTube’a giriyorum hep bir yerlerin konuşuluyor!"



