Hep elimizin altındaymış! İnatçı kirlere karşı verilen mücadeleye doğal çözüm

Doğru ölçüler ve talimatları uyguladığınız takdirde karbonat ve sirke ikilisiyle temizlikte mucizeler yaratabilirsiniz. Bu ikiliyi temizlik alışkanlığınız hâline getirerek kimyasal solumadan, cildiniz tahriş olmadan da pırıl pırıl, göz kamaştıran sonuçlar alabilirsiniz. Gelin, mükemmel ev temizliğinde sirke ve karbonatı nasıl kullanacağımıza birlikte göz atalım.

PIRIL PIRIL FAYANSLAR

Fayans aralıkları, evin en çok çabuk kirlenen yerlerinden biri ve bu bölgeler kirlendiğinde son derece kötü bir görüntü oluşur. Çok zahmetli bir iş gibi görünse de fayans aralıklarını temizlemek doğru ürünler ve teknikler kullanıldığı takdirde aslında pek de zor değil. Yapmanız gerekenlerse oldukça basit.

Öncelikle fayans aralıklarına az miktarda karbonat dökün.

Üzerine bir miktar sirke ilave ederek biraz bekleyin.

Ardından fırça yardımıyla bütün kirleri kolayca temizleyin.

BULAŞIK MAKİNELERİNİN KURTARICISI

Bulaşık makinelerinin içi her ne kadar temiz olsa da bulaşık artıkları ve kullanılan suyun içerisinde bulunan kireç makinenizin bazı parçalarını zamanla tıkayabilir. Bunun yanı sıra zamanla makinenizin içerisinde istenmeyen bir koku meydana gelebilir. Hem bu kokudan kurtulmak hem de makinenizin giderini arındırmak için aşağıdaki talimatlar doğrultusunda etkili bir temizlik yapabilirsiniz.

Makinenizin deterjan gözüne 1 çorba kaşığı karbonat döküp üst rafına 1 bardak elma sirkesi ilave edin.

Ardından makinenize 1 yıkama yaptırın.

Bu sayede hem gider kısmında bulunan kalıntıları temizlemiş hem de koku probleminin önüne geçmiş olursunuz.

DİBİ TUTAN TENCERELERE KÖKTEN ÇÖZÜM

Yemek yaparken tencere ve tavaların dibinin tutması, mutfaklarda sık sık karşılaşılan başlıca problemler arasında sayılabilir. Bu problemle karşılaştığınızda şu adımları uygulayın: