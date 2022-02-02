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"Hep kürtaj oldular" diyen Serdar Ortaç'tan yeni açıklama

02.02.2022 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanatçı Serdar Ortaç'ın, 'Baba olmayı düşünüyor musunuz?' sorusuna verdiği yanıtla tepki çekti. “Kaç tane olacaktı ama hep kürtaj oldular, yazık" cevabı sosyal medyada tartışma yaratınca, Ortaç'tan yeni açıklama geldi.

"Hep kürtaj oldular" diyen Serdar Ortaç'tan yeni açıklama

Kürtaj açıklamalarıyla gündeme gelen Serdar Ortaç,"Allah nasip etmedi, olacaktı dedim ama olmadı. Kısmet değilmiş dedim. Kürtajın yapılmasını ben istemedim” diye konuştu. Baba olmak için çok geç kaldım diyen Ortaç’a evlat edinmeyi düşünüyor musunuz? sorusuna, "Nasip kısmet” diyerek cevapladı. Çocuk özlemini yeğenlerimle gidermeye çalışıyorum diyen Ortaç, "Çocuklarla hep ilgileniyorum, ama kendi çocuğum olmadı. Nasip değilmiş" dedi.

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BORÇLARINI TAMAMEN ÖDEDİ

Borçlarından tamamen ödediğini bir kez daha yenileyen Serdar Ortaç,” Son üç aydır hiç oturmadık, gelen bütün gelirler borçlara gitti. Zaten ne alabilirim ki, ne alacağım para gelse. Bu raddeden sonra üzerime başıma ne alacağım, olmayan hiçbir şeyim yok. Bu saatten sonra çalışan arkadaşlarım mutlu olsun, ekip. Ben hayatta her şeyi gördüm, birazda onlar görsün” dedi. Kumar oynamayı tamamen bıraktık diyen Ortaç,” Artık zevkimde yok zaten. Para kazanma uğraşımda yok. Millet mutlu olsun, isteğim o” dedi.

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Serdar Ortaç
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