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HEPAR kapatıldı!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 23.04.2019 07:39 | Son Güncelleme

Emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu'nun kurucusu olduğu HEPAR siyasi faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

HEPAR kapatıldı!

Hak ve Eşitlik Partisi, siyasi faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Partinin Merkez Yürütme Kurulu tarafından yapılan sosyak medyada yapılan açıklamada, "4 Eylül 2008’de kurulan Hak ve Eşitlik Partisi; hiçbir kurum ve kuruluştan yardım ve destek görmeden, bir avuç yurtseverin maddi ve manevi desteği ile, on yıl hayatta kalmayı başarmıştır...

21 Nisan 2019’da toplanan Olağanüstü Kurultay’da alınan kararla; “parti kapatılmıştır.” Bilgilerinize... Merkez Yürütme Kurulu" ifadelerine yer verildi.

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OSMAN PAMUKOĞLU KİMDİR?

Emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu, 22 Kasım 1947 tarihinde Sinop'un Gerze ilçesinde doğmuştur. Selimiye Askeri Ortaokulu, Kuleli Askeri Lisesi, Kara Harp Okulu, Piyade Okulu, Kara Harp Akademisi, Silahlı Kuvvetler Akademisi ve Milli Güvenlik Akademisi'nde öğrenim yapmıştır.

11 yaşından itibaren 43 yıl üniforma giymiştir. On yıl piyade subayı, 16 yıl kurmay subay olarak, kıta komutanlıkları ve karargah subaylığı görevlerinde bulunmuştur. 1993'de Tuğgeneralliğe terfi etmiş, 1997'de Tümgeneralliğe yükselmiştir. 2002'de Tümgenerallikten emekli olmuştur.

1990-1992'de Edirne-Uzunköprü'de 42'nci Piyade Alay Komutanlığı, 1993-1995'de Hakkari'de Dağ ve Komando Tugayı ve Güvenlik Komutanlığı, 1998-2000'de Kıbrıs'ta 28'nci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı, 2000-2001'de İstanbul'da Piyade Okul Komutanlığı vazifelerini yapmıştır.

Osman Pamukoğlu, 1. Dereceden Altın Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, 2 kez Üstün Cesaret ve Feragat Nişanı ve 5 kez Üstün Birlik Yetiştirme Nişanı almıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

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Askeri Kariyeri
1990-1992 yılları arasında 42.Piyade Alay Komutanlığı, 1993-1995 yıllarında Hakkari Dağ ve Komando Tugayı ve Hakkari Güvenlik Komutanlığı yapmıştır. Güneydoğu görevinden sonra KKTC Paşaköy'de 28.nci Tümen Komutanlığı'nı üstlendi. 2000- 2001'de Piyade Okul Komutanlığı görevinden sonra 4 Ağustos 2002 yüksek askeri şura tarafından emekli edilmiştir. Pamukoğlu Türk Ordusunda 5 tane Üstün Birlik Yetiştirme Nişanı'na sahip tek kişidir.

Kitapları
- Unutulanlar Dışında Yeni Bir Şey Yok

  • Kara Tohum
  • Ey Vatan Arkadaşlar Uykulardan Uyansın
  • Ayandon
  • Yolcu
  • İnsan ve Devlet
  • Angut

HEPAR kapatıldı2

Siyasi Kariyeri (Hak ve Eşitlik Partisi):
Emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu, 01 Ağustos 2008 tarihinde Sinop Gazeteciler Cemiyeti"ni ziyaretinde HEPAR'ı kurmak için İçişleri Bakanlığı'na müracaat edeceklerini açıklamıştı. Pamukoğlu, Hak ve Eşitlik Partisi için hak ve eşitliğin olmadığı yerde başka hiç bir şeyden bahsedilemeyeceğini söylemiş, partinin temel misyonunun insan ve insanların huzuru ve güvenliği olduğunu açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
hepar osman pamukoğlu

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
İMAMOĞLUNUN PESINE TAKIL GELECEĞİN LİDERİ O ÇÜNKÜ AKP KADROLARI METAL YORGUNLUĞU VE YENILENEMEDIĞI İÇİN YAKINDA PARTİ KENDINI BITIRECEK ERDOĞAN OLMASA ZATEN 2 GUNDE KAPANIR
seçime katıldığında CHP ve MJP ye oy atacakların oyunu alarak, akp ye fazladan 10 vekillik kazandırmıştır... bunu unutmayalım...
kimin umrunda
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