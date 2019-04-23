HEPAR kapatıldı!

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11 yaşından itibaren 43 yıl üniforma giymiştir. On yıl piyade subayı, 16 yıl kurmay subay olarak, kıta komutanlıkları ve karargah subaylığı görevlerinde bulunmuştur. 1993'de Tuğgeneralliğe terfi etmiş, 1997'de Tümgeneralliğe yükselmiştir. 2002'de Tümgenerallikten emekli olmuştur.

Hak ve Eşitlik Partisi, siyasi faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Partinin Merkez Yürütme Kurulu tarafından yapılan sosyak medyada yapılan açıklamada, "4 Eylül 2008’de kurulan Hak ve Eşitlik Partisi; hiçbir kurum ve kuruluştan yardım ve destek görmeden, bir avuç yurtseverin maddi ve manevi desteği ile, on yıl hayatta kalmayı başarmıştır...

1990-1992'de Edirne-Uzunköprü'de 42'nci Piyade Alay Komutanlığı, 1993-1995'de Hakkari'de Dağ ve Komando Tugayı ve Güvenlik Komutanlığı, 1998-2000'de Kıbrıs'ta 28'nci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı, 2000-2001'de İstanbul'da Piyade Okul Komutanlığı vazifelerini yapmıştır.

Osman Pamukoğlu, 1. Dereceden Altın Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, 2 kez Üstün Cesaret ve Feragat Nişanı ve 5 kez Üstün Birlik Yetiştirme Nişanı almıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Askeri Kariyeri

1990-1992 yılları arasında 42.Piyade Alay Komutanlığı, 1993-1995 yıllarında Hakkari Dağ ve Komando Tugayı ve Hakkari Güvenlik Komutanlığı yapmıştır. Güneydoğu görevinden sonra KKTC Paşaköy'de 28.nci Tümen Komutanlığı'nı üstlendi. 2000- 2001'de Piyade Okul Komutanlığı görevinden sonra 4 Ağustos 2002 yüksek askeri şura tarafından emekli edilmiştir. Pamukoğlu Türk Ordusunda 5 tane Üstün Birlik Yetiştirme Nişanı'na sahip tek kişidir.

Kitapları

- Unutulanlar Dışında Yeni Bir Şey Yok

Kara Tohum

Ey Vatan Arkadaşlar Uykulardan Uyansın

Ayandon

Yolcu

İnsan ve Devlet

Angut

Siyasi Kariyeri (Hak ve Eşitlik Partisi):

Emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu, 01 Ağustos 2008 tarihinde Sinop Gazeteciler Cemiyeti"ni ziyaretinde HEPAR'ı kurmak için İçişleri Bakanlığı'na müracaat edeceklerini açıklamıştı. Pamukoğlu, Hak ve Eşitlik Partisi için hak ve eşitliğin olmadığı yerde başka hiç bir şeyden bahsedilemeyeceğini söylemiş, partinin temel misyonunun insan ve insanların huzuru ve güvenliği olduğunu açıklamıştı.

