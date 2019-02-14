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Hepimizi gururlandırdı! 13 yaşındaki Down Sendromlu Kevser Dünya Şampiyonu olarak göğsümüzü kabarttı

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
YAŞAM  | 14.02.2019 11:53 | Son Güncelleme

Down sendromuyla doğan Fatima Kevser Dünya Para-Tekvando Yarışması Poomse kategorisinde Dünya şampiyonu olarak adını altın harflerle yazdırdı. küçük Kevser bu başarısıyla bize hiçbir koşulda pes etmememiz gerektiğini öğretti.

Hepimizi gururlandırdı! 13 yaşındaki Down Sendromlu Kevser Dünya Şampiyonu olarak göğsümüzü kabarttı

Ampüte milli takımın Türkiye’yi gururlandırarak Dünya ikincisi olmasının ardından yine küçük bir kız çocuğu adını altın harflerle tarihe yazdırdı. Down sendromuyla doğan Fatima Kevser Dünya Para-Tekvando Yarışması Poomse kategorisinde Dünya şampiyonu oldu. Özel Başakşehir Petek Koleji öğrencisi Kevser, sadece okulunu, ailesini ve arkadaşlarını değil tüm Türkiye’yi hem gururlandırdı hem duygulandırdı.

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Özel Başakşehir Petek Koleji 7-A sınıfı öğrencisi Fatima Kevser KIDEYŞ’in başarı öyküsü dört yıl öncesine dayanıyor. 4 yıl önce beden eğitimi derslerindeki branşlaşma sürecinde minik kız tekvandoya büyük ilgi gösterdi ve bu bölümü seçti. Okulda tekvando derslerine katılan ve sporu çok seven Kevser, kuşak sınavlarına katıldı ve büyük başarı elde etti. Küçük kız bir yandan derslerde arkadaşlarının çalışma sistemine uyum sağlarken diğer yandan da tekvandoyu ihmal etmedi.

MİLLİ TAKIMDAN DAVET

Hocalarının dikkatini çeken Kevser, onlarla sistemli bir çalışma yürütmeye başlayınca başarılar da birbirini kovaladı. Kevser Ocak ayında düzenlenen Para Tekvando Türkiye Poomse Şampiyonasında Türkiye 2’si oldu. Ardından da Şubat ayı içerisinde Para Tekvando Dünya Şampiyonasına Mili Takım adına katılmak üzere davet edildi.

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TARİH YAZDI

Arkadaşları yarı yıl tatilinde dinlenirken Kevser bu süreyi ciddi bir şekilde düzenli antrenman yaparak ve hocalarıyla çalışarak geçirdi.

Fatima Kevser başarısını uluslararası alana da taşımayı başardı. 5-6 Şubat tarihlerinde Antalya’da düzenlenen Dünya Para-Tekvando Yarışması Poomse kategorisinde Dünya şampiyonu oldu. Hem öğretmenlerinin hem de arkadaşlarının büyük destek verdiği minik kız bu branşta şampiyon olan ilk Türk sporcu olarak adını tarihe yazdırmış oldu.

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Petek Koleji’nin en sevilen öğrencilerinden olan minik Kevser bu spordaki başarılarını önümüzdeki günlerde de sürdürecek gibi görünüyor. Türkiye’yi hem gururlandıran hem de sevindiren minik Kevser, antrenmanlarına da ara vermiyor.

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