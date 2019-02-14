Hepimizi gururlandırdı! 13 yaşındaki Down Sendromlu Kevser Dünya Şampiyonu olarak göğsümüzü kabarttı

Ampüte milli takımın Türkiye’yi gururlandırarak Dünya ikincisi olmasının ardından yine küçük bir kız çocuğu adını altın harflerle tarihe yazdırdı. Down sendromuyla doğan Fatima Kevser Dünya Para-Tekvando Yarışması Poomse kategorisinde Dünya şampiyonu oldu. Özel Başakşehir Petek Koleji öğrencisi Kevser, sadece okulunu, ailesini ve arkadaşlarını değil tüm Türkiye’yi hem gururlandırdı hem duygulandırdı.

Özel Başakşehir Petek Koleji 7-A sınıfı öğrencisi Fatima Kevser KIDEYŞ’in başarı öyküsü dört yıl öncesine dayanıyor. 4 yıl önce beden eğitimi derslerindeki branşlaşma sürecinde minik kız tekvandoya büyük ilgi gösterdi ve bu bölümü seçti. Okulda tekvando derslerine katılan ve sporu çok seven Kevser, kuşak sınavlarına katıldı ve büyük başarı elde etti. Küçük kız bir yandan derslerde arkadaşlarının çalışma sistemine uyum sağlarken diğer yandan da tekvandoyu ihmal etmedi.

MİLLİ TAKIMDAN DAVET

Hocalarının dikkatini çeken Kevser, onlarla sistemli bir çalışma yürütmeye başlayınca başarılar da birbirini kovaladı. Kevser Ocak ayında düzenlenen Para Tekvando Türkiye Poomse Şampiyonasında Türkiye 2’si oldu. Ardından da Şubat ayı içerisinde Para Tekvando Dünya Şampiyonasına Mili Takım adına katılmak üzere davet edildi.