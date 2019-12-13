Hepsi birden saldırdı! Lübnan askerlerinin şoke eden videosu

Lübnan’da iletişim ağlarına yönelik vergilerin arttırılması ile 17 Ekim’de ülke çapında eylemler patlak vermişti. Kısa süre içinde yolsuzluk karşıtı eylemlere dönüşen gösteriler devam ederken Lübnan askeri, eylemcilere orantısız güç kullandı. Jal Eldib bölgesinde yol ortasında protesto gösterisi düzenlemek isteyen 7 kişi trafiği engelleyince askerin sert müdahalesine maruz kaldı. Orantısız güç kullanarak yol ortasında darp ettiği 7 göstericiyi gözaltına alan asker, 7 kişiyi Sarba kasabasında bulunan kışlaya götürdü. (İHA)
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