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Hepsi birden saldırdı! Lübnan askerlerinin şoke eden videosu

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | Son Güncelleme

Lübnan'da 17 Ekim'den itibaren devam eden eylemler aralıksız sürdürülüyor. Dünyada yankı bulan olaylarda sesini duyurmaya çalışan halk, orantısız güç kullanan askerlerin hedefi haline gelebiliyor. Son olarak yolda gösteri düzenleyen 7 kişiyi orantısız güç kullanarak gözaltına alan askerler, insan hakları savunucularının tepkisini topladı.

Lübnan’da iletişim ağlarına yönelik vergilerin arttırılması ile 17 Ekim’de ülke çapında eylemler patlak vermişti. Kısa süre içinde yolsuzluk karşıtı eylemlere dönüşen gösteriler devam ederken Lübnan askeri, eylemcilere orantısız güç kullandı. Jal Eldib bölgesinde yol ortasında protesto gösterisi düzenlemek isteyen 7 kişi trafiği engelleyince askerin sert müdahalesine maruz kaldı. Orantısız güç kullanarak yol ortasında darp ettiği 7 göstericiyi gözaltına alan asker, 7 kişiyi Sarba kasabasında bulunan kışlaya götürdü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Lübnan eylem halk Yolsuzluk asker

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
siz asıl medeniyet dedikleri Amerika'ya gidin de orantısız güç görün askeri bırakın polisin ihtarına uymayana sıkıyolar
kendi kendinize yaptınız bunu...
Bunlar bir de vatan koruyucusu kendi Halkına zulm eden hiç bir şeyi koruyamaz...
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