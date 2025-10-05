Mynet Trend

Hepsi boğazından çıktı: Tam 19 tane! Aman dikkat... Çocuklardan uzak tutun

Küçük çocukların ilgisini çeken mıknatıslar sağlık açısından büyük tehdit unsuru oluyor. Elazığ’da 3 yaşındaki bir çocuğun yuttuğu 19 mıknatıs, Fırat Üniversitesi Hastanesinde başarılı bir operasyon ile çıkartıldı.

Çiğdem Sevinç

Edinilen bilgiye göre, Erzurum’da bir çocuk evde bulunan 19 tane mıknatısı yuttu. Çocuğun rahatsızlanması sonucu durumu öğrenen aile hastaneye başvurdu. Daha sonra çocuk Elazığ’a sevk edildi.

19 TANE MIKTANIS ÇIKARTILDI

Fırat Üniversitesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Doğan, çocuk hastanın yemek borusuna yapışmış 19 mıknatısı endoskopik yöntemle çıkardı.

ZEDELENMELER VAR

Mıknatıslar uzun süre yemek borusunda takılı kaldığı için yemek borusu ve mide girişinde zedelenmeler olurken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.

(İHA)

