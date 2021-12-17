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Hepsi Grubu'nun eski üyesi Yasemin Yürük, Gülçin Ergül hakkında sessizliğini bozdu!

17.12.2021 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Balıkesir yolunda trafik kazası geçiren ve sevgilisi Erdal Lafçı'yı kaybeden Gülçin Ergül'e, ünlü camiasından destek yağdı. Bir dönem Gülçin Ergül ile aynı grupta yer alan Hepsi üyelerinin ise herhangi bir paylaşım yapmaması dikkat çekti. Grubun eski üyelerinden Yasemin Yürük, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

Hepsi Grubu'nun eski üyesi Yasemin Yürük, Gülçin Ergül hakkında sessizliğini bozdu!

Şarkıları ve danslarıyla 2000'lerin başına damga vuran Hepsi Grubu, 2015 yılından sonra tamamen dağıldı. Müzik kariyerine devam etme kararı alan Gülçin Ergül, geçtiğimiz mayıs ayında Erdal Lafçı ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü şarkıcı, Balıkesir yolunda geçirdiği korkunç trafik kazasından yaralı olarak kurtulurken, sevgilisi Erdal Lafçı ise yaşamını yitirdi. Hepsi grubu üyelerinin Ergül'e dair herhangi bir paylaşım yapmaması dikkat çekerken, Yasemin Yürük konuyla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldı.

''BİZİ RAHAT BIRAKIN!''

Şimdilerde yoga ve pilates eğitmenliği yapan Yasemin Yürük, Instagram hesabından paylaştığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Sevgili dostlar, mesajlarınız için çok teşekkürler ama böyle ani ve üzücü durumlarda bile ucuz magazin haberleri çıkaran kötü kalpli insanlar lütfen bizi rahat bırakın! Sessiz kalmamız, iletişimsiz olduğumuz anlamına gelmez. Böyle bir durumda açıklama yapmak bize düşmez. Biz her zaman kardeşiz. Gülçin'e ve Erdal Bey'in ailesine Allah'tan sabır ve baş sağlığı diliyoruz.

Hepsi Grubu'nun eski üyesi Yasemin Yürük, Gülçin Ergül hakkında sessizliğini bozdu!

Gülçin Ergül'ün, Hepsi Grubu'nun menajeriyle yaşadığı anlaşmazlık sonucu, yoluna tek başına devam etme kararı aldığı biliniyor.

Hepsi Grubu'nun eski üyesi Yasemin Yürük, Gülçin Ergül hakkında sessizliğini bozdu!

Grubun menajerliğini, Cemre Kemer'in annesi Şebnem Özberk üstleniyordu.

Hepsi Grubu'nun eski üyesi Yasemin Yürük, Gülçin Ergül hakkında sessizliğini bozdu!

Gülçin Ergül, 6 yıllık arkadaşı Erdal Lafçı ile mayıs ayından beri aşk yaşıyordu.

Hepsi Grubu'nun eski üyesi Yasemin Yürük, Gülçin Ergül hakkında sessizliğini bozdu!

Hastaneden taburcu olan Ergül'ün parmaklarında kırıklar olduğu fakat genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hepsi Grubu'nun eski üyesi Yasemin Yürük, Gülçin Ergül hakkında sessizliğini bozdu!

Hastanede yatarken, sevgilisi Erdal Lafçı'nın fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Ergül'e, ''Bu acıyla Instagram aklına nasıl geliyor?'' tarzında tepkiler gelmiş, Ergül'ün, paylaşımını silmesi dikkatlerden kaçmamıştı.

Hepsi Grubu'nun eski üyesi Yasemin Yürük, Gülçin Ergül hakkında sessizliğini bozdu!

Gülçin Ergül'ün, yaklaşık 1 ay önce yayınladığı 'Birbirimize iyi gelmiyoruz' şarkısının klibindeki trafik kazası detayı, görenleri şaşkına çevirmişti.

Hepsi Grubu'nun eski üyesi Yasemin Yürük, Gülçin Ergül hakkında sessizliğini bozdu!

Ergül'ün şarkısında yer alan ifadeler ise şu şekildeydi:

Soğumuş tenler, bedenler ruhtan yoksun
Biriken dertler, incelmiyor ki kopsun
Yüzümüz gizler, sahte tebessümlerle
Yaralar geçse, izler kalır derinlerde

Aşk yok, nefret yok
Şuurlar kapalı, nabız yok
Bitti, nefes yok, eski bizden eser yok
Birbirimize iyi gelmiyoruz, iyi gelmiyoruz


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