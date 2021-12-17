Hepsi Grubu'nun eski üyesi Yasemin Yürük, Gülçin Ergül hakkında sessizliğini bozdu!

Şarkıları ve danslarıyla 2000'lerin başına damga vuran Hepsi Grubu, 2015 yılından sonra tamamen dağıldı. Müzik kariyerine devam etme kararı alan Gülçin Ergül, geçtiğimiz mayıs ayında Erdal Lafçı ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü şarkıcı, Balıkesir yolunda geçirdiği korkunç trafik kazasından yaralı olarak kurtulurken, sevgilisi Erdal Lafçı ise yaşamını yitirdi. Hepsi grubu üyelerinin Ergül'e dair herhangi bir paylaşım yapmaması dikkat çekerken, Yasemin Yürük konuyla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldı.

''BİZİ RAHAT BIRAKIN!''

Şimdilerde yoga ve pilates eğitmenliği yapan Yasemin Yürük, Instagram hesabından paylaştığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Sevgili dostlar, mesajlarınız için çok teşekkürler ama böyle ani ve üzücü durumlarda bile ucuz magazin haberleri çıkaran kötü kalpli insanlar lütfen bizi rahat bırakın! Sessiz kalmamız, iletişimsiz olduğumuz anlamına gelmez. Böyle bir durumda açıklama yapmak bize düşmez. Biz her zaman kardeşiz. Gülçin'e ve Erdal Bey'in ailesine Allah'tan sabır ve baş sağlığı diliyoruz.

Gülçin Ergül'ün, Hepsi Grubu'nun menajeriyle yaşadığı anlaşmazlık sonucu, yoluna tek başına devam etme kararı aldığı biliniyor.

Grubun menajerliğini, Cemre Kemer'in annesi Şebnem Özberk üstleniyordu.

Gülçin Ergül, 6 yıllık arkadaşı Erdal Lafçı ile mayıs ayından beri aşk yaşıyordu.

Hastaneden taburcu olan Ergül'ün parmaklarında kırıklar olduğu fakat genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hastanede yatarken, sevgilisi Erdal Lafçı'nın fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Ergül'e, ''Bu acıyla Instagram aklına nasıl geliyor?'' tarzında tepkiler gelmiş, Ergül'ün, paylaşımını silmesi dikkatlerden kaçmamıştı.

Gülçin Ergül'ün, yaklaşık 1 ay önce yayınladığı 'Birbirimize iyi gelmiyoruz' şarkısının klibindeki trafik kazası detayı, görenleri şaşkına çevirmişti.

Ergül'ün şarkısında yer alan ifadeler ise şu şekildeydi:

Soğumuş tenler, bedenler ruhtan yoksun

Biriken dertler, incelmiyor ki kopsun

Yüzümüz gizler, sahte tebessümlerle

Yaralar geçse, izler kalır derinlerde

Aşk yok, nefret yok

Şuurlar kapalı, nabız yok

Bitti, nefes yok, eski bizden eser yok

Birbirimize iyi gelmiyoruz, iyi gelmiyoruz



